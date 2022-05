Abbigliamento all’ingrosso: le tendenze 2022 per la primavera-estate

Il mondo della moda si divide in due grandi categorie: da una parte c’è la fashion week con i trend luxury e le opere d’arte che desiderano lanciare messaggi importanti su temi sociali e culturali, dall’altra c’è il pronto moda ovvero le tendenze utilizzabili davvero nella quotidianità e che vengono influenzate dal cliente finale. Cosa intendiamo dire? Se è vero che lo spettacolo dei red carpet incanta tutti, è poi chi è specializzato nell’acquisto di abbigliamento all’ingrosso online e offline a dettare le vere tendenze.

Fateci caso: nelle vetrine vedete esattamente ciò che avete visto in passerella? Sicuramente si trovano dei punti in comune ma quasi mai, nel tempo libero e nella quotidianità, utilizziamo capi stravaganti come quelli che vediamo durante la settimana della moda.

Vuoi scoprire come ci vestiremo per la primavera estate 2022? I negozianti che acquistano abbigliamento all’ingrosso online hanno già mostrato la preferenza per alcuni trend.

Colori di tendenza per la primavera estate 2022

Se la primavera, come sempre, si apre con colori pastello delicati perfetti anche per le cerimonie sono poi le sfumature vitaminiche e vivaci a lasciare il segno. Dopo stagioni basic e quasi spente, la moda ha voglia di rinascere e tornare a vivere proprio come le persone. Rispecchia quindi la voglia di ripartenza la tendenza colori 2022 per la primavera estate.

I colori di tendenza più amati? Si parte dal fucsia che sta bene sia sulle pelli ambrate e abbronzate sia su quelle che ancora non hanno preso il sole, grande spazio anche all’arancione che sembra (insieme al giallo) essere un vero protagonista dell’estate. Non mancano poi azzurro e turchese ma anche diverse sfumature di verde tra cui lime e prato. Non volete esagerare? Sì a bianco e sabbia, due sfumature nude e semplici che continuano a conquistare. La soluzione più trendy secondo i personal shopper è mixarli con elementi colorati nei dettagli.

Tendenze moda P/E 2022: quali seguire

Le tendenze moda per la primavera estate 2022 non lasciano dubbi, ma la verità è che tutto dipende dai singoli gusti e dalle esigenze:

– Moda hippie e boho. Come ogni estate, anche per il 2022 è previsto un ritorno del look boho chic con influenze hippie. Pantaloni ampi fantasia abbinati a crop top realizzati all’uncinetto, coroncine di fiori tra i capelli, abiti lunghi fantasia sono solo alcuni elementi dello stile. Tra i look più trendy, in perfetto stile coachella: short di jeans, crop top e camicia lunga aperta utilizzata come capospalla.

– Abiti chemisier. Sembrano tornare dopo qualche anno di silenzio, gli abiti chemisier sono più trendy che mai. Da scegliere con filati di qualità, sono perfetti al mare per un look trendy sul bagnasciuga ma anche in città abbinati a sandali flat gioiello.

– Short sì ma bilanciati. Gli shorts piacciono tanto e non solo alle teen ager; l’abbinamento giusto? Bilanciare la figura con un blazer oversize e con scarpe non volgari. Tutto si può indossare, creando un mix and match coerente.

– Crop top sì, ma con pantaloni a vita alta. Chi vuole indossare crop top ma non si sente confident ha un alleato su cui contare: il pantalone a vita alta. Risulta un’ottima scelta perché slancia la figura, fa sembrare otticamente le gambe più lunghe e aiuta anche a coprire la pancia così da non sentirsi a disagio.

– Ritorno dei jeans a vita bassa. Dopo aver visto il ritorno delle spalline anni ’80 e dei trend anni ’90 è il momento del 2000 che molti definiscono gli “anni bui della moda”… sono tornati i pantaloni a vita bassa e in modo particolare i jeans. Attenzione agli abbinamenti e soprattutto a sceglierli della taglia giusta.