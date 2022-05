Terrazza Lounge Grand Hotel Faraglioni: Al via la stagione degli aperitivi esclusivi

Prenderà ufficialmente il via domani giovedì 5 maggio, a partire dalle ore 19,30, con un gradevole quanto esclusivo aperitivo con musica jazz, la nuova stagione luxury style sulla Terrazza Lounge “Itaca” del Grand Hotel “Faraglioni” di Aci Trezza, sul litorale jonico catanese.

“E se anche in Primavera improvvisassimo un po’ di jazz? Tra vini e cocktail in riva

al mare…”, questo il titolo del primo appuntamento, che segnerà l’ideale “taglio del nastro” della primavera-estate esclusiva da vivere negli eleganti locali del Grand Hotel e dinanzi al

meraviglioso panorama dei Faraglioni.

L’aperitivo del 5 maggio, oltre che dai ricercati ed ammalianti cocktail dell’area Mixology del

Grand Hotel, sarà caratterizzato dalla degustazione dei vini “poetici” della Cantina Al-Cantàra, del produttore etneo Pucci Giuffrida, presente all’evento, che proporrà assieme al sommelier del “Faraglioni Restaurant”, Filippo Mangano, una selezione delle migliori etichette dei suoi rinomati Etna DOC.

Ad accompagnare, inoltre, l’aperitivo con spartiti di grande musica jazz sarà Giuseppe

Mandalari con il suo “CROONER & SWING QUARTET”, mentre dalle cucine del Grand Hotel giungeranno gli appetizer dell’Executive Chef Simone Strano, con il coordinamento del Maitre di sala, Giuseppe Cusimano.

Un appuntamento da non perdere, che servirà anche per presentare alla stampa e al pubblico gli altri eventi in calendario per tutta la stagione 2022.