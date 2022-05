Comprotutto.store esperti nel compro tutto usato: dal negozio di piazza Wagner al web una storia di successo

Bisogna essere esperti quando si intende operare in un settore. La specializzazione e l’esperienza premiano non solo i lavoratori e le aziende ma anche i clienti. Comprotutto.store è una storia di successo in cui l’esperienza e la competenza hanno avuto un ruolo determinante insieme alla professionalità e alla dedizione. Nel settore del compro tutto usato il negozio di Piazza Riccardo Wagner 15/A a Milano è tra i punti di riferimento non solo in città e in provincia ma ora anche nel web. L’impresa nata nel 1970 ha deciso di “esportare” la propria esperienza nel web. Quindi oltre allo storico negozio fisico è disponibile comprotutto.store, il portale esperto nel settore compro tutto usato.

Essere esperti è fondamentale per consigliare il cliente, per guidarlo nella migliore scelta da fare. L’esperienza e l’affidabilità del brand comprotutto.store sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il negozio di Piazza Wagner. In sede vengono valutati, acquistati e ritirati mobili antichi, oggetti di antiquariato, mobili usati, oggetti da collezionismo, oggetti di modernariato. Per fare delle giuste valutazioni l’esperienza maturata negli anni è determinante.

Comprotutto.STORE assicura il ritiro immediato. Infatti basta chiamare in sede e in poco tempo gli addetti sono sul posto per ritirare vecchi libri, tavoli, sedie, mobili che non si sa dove mettere, che non servono più o di cui semplicemente ci si vuole disfare.

Una delle caratteristiche del servizio di comprotutto.STORE è il pagamento in contanti. Nessun conto vendita. Tanti operatori del settore invece valutano gli oggetti usati e li mettono in conto vendita. Gli specialisti nel ritiro dell’usato e del comprotutto, invece, se ritengono gli oggetti interessanti, li pagano in contanti e li portano via immediatamente. “Non facciamo conto vendita: tutto sarà a carico nostro, dall’imballo al trasporto della merce” si legge sul portale aziendale comprotutto.store.

L’azienda acquista prevalentemente mobili usati, di antiquariato e modernariato, anni 50/60/70/80, di design italiano o scandinavo e svedese. Sono tanti i milanesi che hanno un soggiorno, una cameretta, una camera matrimoniale, da cedere. Ma anche una cucina usata, una libreria vintage. Basta contattare Comprotutto.store e trovare il giusto aiuto per liberare spazio in casa in vista di un trasloco o di un rinnovamento degli arredi. Inoltre è possibile guadagnare subito in contanti. Grazie alla consulenza dei professionisti di Comprotutto.store è possibile sapere quanto valgono i propri mobili usati e anche la bigiotteria d’epoca.

La storia aziendale parte dal 1970 con lo show room in Zona Wagner, luogo amato e frequentato dagli amanti di antiquariato e modernariato. L’azienda ritira in tutti comuni della provincia di Milano da Ozzero a Lacchiarella, da Vaprio d’Adda a Peschiera Borromeo e gli altri del comprensorio meneghino. Grazie al servizio di Comprotutto.store è possibile dare una nuova vita ai mobili usati agli oggetti da collezione e d’arredo. Si fa spazio in soffitta e/o in cantina e si ottengono immediatamente somme da riutilizzare.