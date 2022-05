Le borracce sono tra i gadget personalizzati più graditi ed utili

Gli italiani apprezzano tantissimo i gadget personalizzati offerti dalle aziende, soprattutto se sono belli da vedere ed utili come una penna da tenere in borsa per prendere qualche appunto quando lo smartphone è scarico. Capita a tutti di averne necessità. Cercando tra le proprie cose si trova una penna personalizzata e si fa un sorriso. Quell’omaggio è tornato utilissimo. Con l’occasione ci ha anche ricordato ad esempio di fare il tagliando all’auto…se c’è stata omaggiata dal centro di revisione.

È innegabile: i gadget aziendali personalizzati rappresentano un mezzo strategico per farsi ricordare. Le aziende sono costantemente alla ricerca dei migliori gadget online da acquistare per regalarli ai clienti o distribuirli in una fiera o ad un convegno. Le occasioni di promozione sono tante ma è fondamentale studiare la giusta strategia di marketing e trovare partner affidabili come HiGift.

Per rendere un brand memorabile serve il partner giusto, per acquistare i migliori gadget online, personalizzati mirati per le proprie esigenze. Tra i migliori e più efficaci gadget online personalizzati ci sono le borracce, che su higift.it vengono definite “gadget premium per molte aziende”. Il motivo è legato alla loro estrema utilità. Le campagne per evitare sperchi e tutelare l’ambiente indirizzano a fare sempre meno uso della plastica monouso. La riduzione dell’utilizzo dell’acqua in bottiglia passa dalla borraccia. Le aziende quindi scelgono di regalare borracce personalizzate per ottenere notevole visibilità al proprio brand. La borraccia torna utile mentre si viaggia in auto o su un mezzo pubblico e si ha sete, mentre si è in bici o a fare corsa e ci si deve dissetare. Quando si fa un’escursione in montagna oppure si va al mare a prendere il sole. La borraccia è sempre comoda. Pratica, riutilizzabile, ecologica ed economica.

Le borracce con il marchio aziendale oltre ad essere tra i regali più popolari sono tra i più efficaci “per dare personalità, visibilità e unicità al tuo brand” sottolineano gli esperti di HiGift. Sul portale si trovano borracce personalizzate di tutte le tipologie da usare sia come gadget aziendali economici, sia bottiglie termiche personalizzate.

La giusta strategia di marketing e comunicazione passa da diversi canali promozionali, che vanno scelti con attenzione e criterio, tarando le campagne in base alle esigenze specifiche e agli obiettivi della singola azienda. Nel pacchetto promozionale un posto importante viene riservato agli oggetti da omaggiare. Oggi i migliori gadget online rappresentano una valida soluzione soprattutto se tornano utilili nella quotidianietà dei propri clienti e nel loro tempo libero. Grazie a questa soluzione si riesce a rendere memorabile il messaggio aziendale e il brand. Si ottengono due risultati: si fa pubblicità al proprio marchio e si gratifica la propria clientela.