Il Südtirol approda in Serie B: festa grande a Bolzano

Vittoria 2-0 a Trieste e si aprono le porte della Serie B per il Südtirol. Per la prima volta la squadra di Bolzano arriva nella seconda serie italiana. La doppietta da copertina, che vale la promozione, è di Daniele Casiraghi che chiude a 11 gol in stagione. Al Nereo Rocco è festa per gli oltre mille arrivati da Bolzano, esaltati dalla prova di forza della squadra di Ivan Javorcic.

Il Padova chiude secondo scivolando in casa quando il risultato di Trieste già non lasciava più speranze. All’Euganeo passa 2-1 in rimonta la Virtus Verona. La squadra di Massimo Oddo chiude a 85, con il primato distante 5 punti nonostante una grande rimonta. Il Padova ha anche battuto il Südtirol nei 180’ della finale di Coppa Italia sollevando il trofeo, ma la gioia più grande (la Serie B) se la prendono gli altoatesini.