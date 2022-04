Per le luci di Natale sfruttiamo le soluzioni a energia solare

Giochi di luce, effetti scenici di grande impatto, una cascata di regali e tanta allegria contraddistinguono il Natale, una festa straordinariamente amata da grandi e piccini. Per rispettare appieno le tradizioni impossibile rinunciare a luminarie, luci d’artista e al mega albero illuminato a festa con tante lucine colorate. Comun denominatore è proprio la luce, e le tante soluzioni da interni o da esterno da scegliersi fra catene luminose e modulabili, luci natalizie solari per allestire a zero consumi, stalattiti, reti e tubi luminosi, illuminazioni di Natale a LED e chi più ne ha più ne metta, senza porre limiti alla fantasia per godere di tante fantastiche opportunità.

Lasciatevi ispirare dalla luce: tende, reti e tubi luminosi sfruttano l’energia solare

A Natale lasciamoci ispirare dalla luce per allestire il giardino, il soggiorno, la tavola. Si possono valutare soluzioni a tema, oppure puntare su un angolo ben preciso collocando lanterne decorative e bellissime candele LED a batteria, con simulazione perfetta e reale della fiamma.

Per un tocco originale valutate la sistemazione di una tenda luminosa con luci di Natale a energia solare, una soluzione che annulla i problemi di connessione alla rete elettrica, garantisce zero consumi, ed elimina i problemi legati ad accensione e spegnimento. E’ sufficiente fissare la tenda, attivarla, e goderne appieno durante tutto l’arco delle feste. Perfette per gli spazi interni le tende sono la decorazione natalizia ideale per le feste all’aperto e per adornare le attività commerciali.

L’idea di una cascata di luci è supportata anche dalla scelta di una rete luminosa di luci di Natale a energia solare. Le reti luminose hanno un grande impatto scenografico, e si adattano perfettamente agli ambienti interni, decorando a dovere l’albero di Natale, così come alle aree esterne. Sono lo sfondo adeguato per uno spazio casalingo, ma rendono stiloso ogni angolo del giardino rivestendo piccoli alberi, siepi o cespugli, decorando una parete che potrebbe apparire spoglia.

Quella dei tubi luminosi è una scoperta degna di nota. Possibile applicarli a vetrine, finestre e pareti in una casa privata, come in un ambiente commerciale. Sfruttati per l’illuminazione natalizia, consentono di addobbare edifici, creando scritte e figure luminose grazie a una caratteristica fondamentale ovvero l’innata flessibilità di cui sono dotati. In commercio sono disponibili soluzioni diverse che vanno dai tubi di luci a LED a quelle a incandescenza, dalle nuove proposte a LED con effetto neon ai rivoluzionari tubi luminosi multicolor, bianco caldo o freddo, rigorosamente a energia solare.

L’energia solare accende di luce il Natale

Chi valuta la proposta delle luci di Natale a energia solare sfrutta il vantaggio di una soluzione che non deve essere collegata alla rete elettrica, e per questo si presenta assolutamente priva di cavi. Questa particolare categoria di luci è dotata di un pannello solare, che ricarica di giorno le batterie interne e di sera fa accendere in automatico le luci. Sul retro del pannello solare è collocato l’interruttore di accensione e il dispositivo per la selezione della modalità di lampeggio delle luci che, a scelta, possono funzionare in modalità accesa fissa o intermittente.