Centri benessere in Trentino-Alto Adige, cosa offrono: i servizi e i pacchetti

Quando sentiamo nell’aria il profumo delle vacanze, non c’è nulla di meglio di iniziare a visionare e controllare i vari pacchetti e servizi offerti dai centri benessere in Trentino-Alto Adige. Ed è proprio l’Alto Adige che troviamo tra le località più “calde” per i propri viaggi, grazie all’incredibile proposta delle strutture di lusso, che rispondono a ogni esigenza della clientela.

La pianificazione della vacanza è molto agevolata al giorno d’oggi, soprattutto grazie alle piattaforme sul web e ai siti delle strutture. Chiunque può prenotare nel più breve tempo possibile, dopo aver valutato il pacchetto che risponde ai propri bisogni: percorsi benessere, Spa, relax in piscina. Questo e molto altro offre la vacanza in Alto Adige, e in particolar modo il Belvita Wellness Hotel.

Pacchetti benessere in Alto Adige: le offerte da valutare

Perché andiamo in vacanza? A volte vogliamo staccare la spina, dimenticarci dello stress, della tensione lavorativa, dei problemi. E quale modo migliore se non quello di prenotare dei pacchetti benessere, che consentono di trovare un equilibrio tra corpo e mente?

A tal proposito, abbiamo una vasta opportunità di scelta: i pacchetti possono anche essere personalizzati su misura, e magari lasciarsi trasportare dal relax con sauna e piscina. L’obiettivo è di trovare il programma adatto, tra fitness e gite, dal momento in cui il Trentino-Alto Adige offre degli scenari bucolici e mozzafiato a dir poco.

Nei pacchetti disponibili sulla piattaforma online, per esempio, non mancano quelli dedicati alle coppie, agli anniversari o a chi vuole prendersi cura di sé. Inoltre, sono disponibili dei pacchetti benessere dedicati alle donne in gravidanza, che includono trattamenti e coccole per la futura mamma.

Alla base di ogni pacchetto troviamo il relax: è il connubio ideale per dimenticarsi totalmente dello stress in vacanza e per trascorrere dei giorni felici e senza il minimo disturbo.

Centri benessere in Trentino-Alto Adige: il trend dell’estate 2022

Il trend del viaggio del benessere si è ormai consolidato negli ultimi anni, e con ogni probabilità arriverà al suo picco nel 2022. I turisti scelgono sempre di più le formule relax, proprio in virtù del cosiddetto “lusso accessibile”. C’è chi non rinuncia alle terme, all’hotel con Spa, o un trattamento per allentare la tensione.

Tra le mete predilette per la vacanza relax troviamo il Trentino-Alto Adige, e non è difficile comprendere il perché. È una delle regioni più affascinanti d’Italia, con i suoi paesaggi in cui immergersi, a contatto con la natura, che da sempre è sinonimo di rigenerazione. Ci permette di dimenticare i rumori delle città, l’odore dell’asfalto e di rinascere totalmente.

Scegliere tra i pacchetti offerti dal Belvita è una coccola e un regalo per sé, di incredibile bellezza: i servizi proposti al cliente non mancano di certo. È disponibile la prenotazione online, con la richiesta del catalogo, per valutare il pacchetto migliore. Il Wellness Hotel è ormai un trend consolidato, che consente di soddisfare pienamente la voglia di relax in vacanza.

Esperienze di benessere da provare in Trentino-Alto Adige

Nei centri benessere dell’Alto Adige, ci si può lasciare conquistare da trattamenti di bellezza, massaggi, terapie che permettono di rigenerarci e di abbandonarci alla sensazione di rilassamento in modo completo, dimenticandoci di ogni pensiero negativo e focalizzandoci solo ed esclusivamente sulla felicità interiore.

Trattamenti di bellezza tradizionali

Uno dei grandi vantaggi di organizzare una vacanza in Trentino-Alto Adige è di provare i trattamenti di bellezza e benessere a base di erbe officinali e prodotti locali. Lo staff sceglie solo erbe curative, con proprietà rilassanti, che vengono sovente utilizzate durante i massaggi.

Massaggi stimolanti

E sono proprio i massaggi stimolanti che non potevano mancare all’interno della lista delle esperienze da provare assolutamente. I benefici del massaggio ci permettono di scoprire uno dei trattamenti tradizionali di benessere più famosi e antichi al mondo. L’arte della manipolazione del corpo, del resto, è nata proprio con l’obiettivo di lenire i dolori: il massaggio è un’occasione unica di relax.

Terapie rigeneranti e curative

Tra le proposte dell’Hotel Wellness non può di certo mancare la terapia rigenerante e curativa, che di solito viene decisa e personalizzata insieme allo staff e agli specialisti, così da trovare la formula migliore e adatta alle proprie esigenze. Per chi non ha una Spa in casa, non resta che prenotare subito la vacanza.