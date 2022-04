Mario Draghi positivo al covid test: non partirà per la missione in Africa

Fermo ai box il premier Mario Draghi. Il Presidente del Consiglio è positivo al covid. Palazzo Chigi – in una nota – informa che Draghi è “asintomatico”. Salterà quindi la missione in Africa. In Angola e Congo, rispettivamente mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, ci saranno i ministri Luigi Di Maio e Roberto Cingolani. Le missioni sono strategiche per trovare nuovi partner energetici che rendano l’Italia meno dipendente dalla Russia.

Mario Draghi era stato già in Algeria per siglare un accordo con uno dei principali fornitori del combustibile mediante il gasdotto Transmed. Entro l’inverno bisognerà riempire gli stoccaggi e quindi stabilizzare i contratti per riuscire – entro 3 anni – a fare a meno delle forniture di Mosca. Gli accordi con Congo e Angola sono fondamentali, così come un’intesa con il Mozambico. Dai tre Paesi, l’Italia punta a ottenere all’incirca la metà del gas che oggi viene importato dalla Federazione Russa.