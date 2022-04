Gioco del Lotto: alcune idee per scegliere i numeri

Il Lotto è un gioco di sorte, basato dunque sulla fortuna. Non è possibile prevedere quali saranno i prossimi numeri estratti, in quanto non esistono strategie che permettono di ottenere una vincita certa. Nonostante ciò, molti giocatori preferiscono scegliere i numeri da giocare al Lotto basandosi su alcuni criteri specifici. Si tratta di una possibilità: l’importante è non fare l’errore di pensare che queste siano strategie vere e proprie, arrivando fino all’eccesso con la lottologia, perché sono solo metodi alternativi per evitare di andare completamente a caso.

Vediamo allora insieme alcune idee per scegliere i numeri da giocare al Lotto.

Gioco del Lotto: numeri frequenti e ritardatari

Tra le definizioni di termini specifici del Gioco del Lotto più ricercate, troviamo sicuramente quella dei numeri frequenti e quella dei numeri ritardatari. Questo perché molti giocatori, per scegliere come compilare la propria schedina, si basano sulle teorie riguardanti tali numeri.

I ritardatari sono quei numeri che non sono stati sorteggiati da più estrazioni e secondo le statistiche è rarissimo che il ritardo si prolunghi oltre i 140 sorteggi. In sostanza, dunque, alcuni giocatori inseriscono nella schedina questi numeri perché non essendo risultati vincenti da molto tempo è più probabile che vengano pescati. Ribadiamo che si tratta di una ipotesi e non di una regola matematica: il Gioco del Lotto, come tutti gli altri giochi di sorte, è imprevedibile e non è possibile adottare una strategia che consenta di ottenere una vincita certa. Detto questo, basarsi sulla teoria dei numeri ritardatari può essere un’opzione se si è in cerca di un’idea per compilare la schedina.

I numeri frequenti invece sono l’esatto opposto dei ritardatari: sono infatti quelli che risultano spesso tra i vincenti su una determinata ruota. Sul sito ufficiale del Lotto è possibile consultare le statistiche aggiornate per sapere quali ambi sono i più frequenti sulle varie ruote e anche questa è un’opzione per scegliere i numeri da giocare.

La smorfia e l’interpretazione dei sogni

Un’altra idea per scegliere i numeri da giocare al Lotto può essere quella di fare riferimento alla smorfia napoletana, che si basa sostanzialmente sull’interpretazione dei sogni. Assegna infatti ad ogni simbolo (la bambina, la sposa, l’amore, le guardie, i topi, ecc.) un determinato numero, compreso tra 1 e 90. Sono ancora diverse le persone che scelgono come compilare la propria schedina del Gioco del Lotto basandosi sulla smorfia napoletana. Naturalmente, non esiste alcuna teoria scientifica che permette di interpretare i sogni ed assegnare un determinato numero, ma anche questa può essere un’opzione.

D’altronde, è ormai chiaro che il Lotto è un gioco di sorte, basato dunque sulla fortuna e sul caso. Non è possibile prevedere quali saranno i numeri estratti sulle varie ruote, ma visto che nella schedina bisogna indicare delle cifre precise comprese tra 1 e 90 tanto vale adottare un metodo per scegliere i numeri.