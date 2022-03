I romani apprezzano tantissimo Di Più Chiavi e Serrature: centro chiavi specializzato

Quando si deve scegliere a chi rivolgersi per un servizio, sono tante le valutazioni da fare. Si va infatti alla ricerca del miglior servizio al minor costo. In una metropoli come Roma fare la scelta giusta non è affatto semplice. Le aziende sono migliaia e la concorrenza è tanta. Grazie al web e alle recensioni postate dagli utenti è possibile orientarsi bene quando si deve scegliere il migliore professionista nel campo di chiavi e serrature a Roma. Di Più Chiavi e Serrature, trova l’apprezzamento degli utenti. Ecco alcune recensioni. “Avevo perso le chiavi di casa e non sapevo cosa fare. Ho chiamato Di più chiavi e in poco tempo è arrivato un tecnico che ha risolto il problema in 10 minuti. Consigliati per professionalità e affidabilità”. Così scrive Francesco N. “Salve ho avuto la fortuna di incontrare questi Signori… si con la S maiuscola potevano approfittare come fan tutti o quasi. Niente affatto lavoro professionale e preciso con recupero pieno delle due chiavi elettroniche della mia Mercedes del 99. Onesti e simpatici in armonia col cliente anzi in quelle due ore era una via crucis ma tutti andavano via col sorriso come me d’altronde. Tra l’altro ho visto anche le auto in vendita usate e nuove bei modelli. Bravissimi verrò a trovarvi quando deciderò di sostituire la mia ventiduenne. Auguri e buon lavoro”. Questo invece il commento di Armando B.

Di Più Chiavi e Serrature: centro chiavi specializzato si trova in Viale dei Colli Portuensi, 68, 00151 Roma RM. “Siamo una piccola bottega artigiana specializzata in serrature e chiavi auto” si legge sul portale aziendale dipiuchiavieserrature.it. La professionalità dell’azienda romana è testimoniata non solo dagli apprezzamenti dei tantissimi clienti ed utenti ma anche da una storia aziendale lunga più di 20 anni nel settore. In oltre due decenni sono migliaia i romani che si sono rivolti e continuano a rivolgersi a Di Più Chiavi e Serrature.

Quando succede un imprevisto con le chiavi di casa o dell’auto bisogna avere a portata di telefono il numero giusto da contattare. Capita a tante persone di smarrire la chiave dell’abitazione e quindi di non riuscire più a rientrare. Molto sovente succede di andare a lavoro e dimenticare di portare con sé la chiave dell’abitazione. Non bisogna farsi prendere dal panico. Grazie al servizio di pronto intervento serrature non si rimane fuori casa. Il pronto intervento aperture porte di Di più chiavi e serrature è disponibile a Roma e provincia ed è operativo a tutte le ore del giorno e della notte e tutti i giorni dell’anno. L’intervento è tempestivo. Un tecnico serrature, con la giusta attrezzatura e l’esperienza necessaria, si attiva per aprire la serratura della porta di casa.

I tecnici hanno le competenze ed i mezzi per aprire qualsiasi tipologia di serratura rapidamente: casseforti, cancelli, porte casa e auto. Inoltre con i giusti strumenti del mestiere i tecnici riparano serrande, serrature, tapparelle.

È se a perdersi sono le chiavi dell’auto? I tecnici giungono sul posto e ricostruiscono il radiocomando o la chiave del mezzo anche da zero. Per evitare poi brutte soprese è possibile avvalersi del servizio duplicazione chiavi. Nella sede di Viale dei Colli Portuensi, 68 è possibile ottenere la duplicazione di qualsiasi chiave in poco tempo e al prezzo migliore di Roma.

Quanto all’apertura serrature, anche senza bisogno di scasso in tutta Roma, viene eseguita con professionalità. Gli esperti del settore analizzano il problema, determando la tipologia di intervento e intervengono portandosi in loco gli attrezzi necessari. Solo fabbri esperti hanno strumenti ed esperienza per risolvere senza fare danni alle cose.

Il centro è specializzato nella duplicazione di chiavi elettroniche, chiavi auto e radiocomandi. Inoltre sono disponibili interventi per chiavi di cancelli, lucchetti, cassaforti. Per Chiavi e Serrature la soluzioni è disponibile su Roma e provincia, affidabile ed economica.