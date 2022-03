L’importanza del pesce in un regime dietetico canino

Un amico a quattro zampe implica un investimento di tempo e soprattutto di impegno, per cui la scelta di adottare un cane deve essere presa con estrema consapevolezza. Se non si è disposti ad amare un cane, non bisogna assolutamente optare per tale scelta.

Un amico peloso rappresenta un membro della famiglia e necessita di cure, attenzioni, anche se ci si sente stanchi, impazienti e nervosi. Prima cosa fra tutte, di cui bisogna prendersi cura, è la sua alimentazione, che deve essere ben progettata, per evitare di incorrere in rischi per la sua salute, che talvolta potrebbero essere fatali. Il regime alimentare di un cane, necessita del giusto quantitativo di nutrienti, indispensabili per la sua salute.

È sempre bene scegliere un alimento che sia ben bilanciato, positivamente studiato per l’equilibrio della loro omeostasi. Importante seguire consultare le tabelle nutrizionali intenzionalmente applicate sulle confezioni dei cibi, studiate da medici veterinari per fornire le giuste quantità di ingredienti adatte al fabbisogno energetico di un cane. Un consiglio importante, è quello di posizionare accanto alla ciotola del cibo fornito al proprio amico a quattro zampe una ciotola d’acqua sempre fresca.

Il cibo per i cani rappresenta una grande fonte di energia, ma è comunque bene seguire i consigli affinché l’alimentazione sia corretta, così da far crescere i propri cani felici e soprattutto sani. L’alimentazione per un cane è un aspetto fondamentale circa il suo benessere psicofisico. È possibile decidere di seguire un’alimentazione a base di pesce e le crocchette rappresentano una valida alternativa per limitare l’insorgenza di problemi scaturiti dall’ingestione di pesce crudo che, se non controllato a dovere, può provocare problematiche salutari.

Questo alimento fornisce una giusta dose di proteine e rappresenta un’alternativa per quei cani che presentano intolleranze alimentari. Seguire una dieta a base di pesce fornisce tantissimi vantaggi, come ad esempio la gestione di difficoltà digestive o intolleranze alimentari, o anche inerenti alla prevenzione dei problemi alle articolazioni, grazie all’apporto di acidi Omega 3.

Per evitare l’insorgenza di criticità salutari inerenti alla cultura del pesce, i croccantini per cani rappresentano la giusta modalità per evitare ipotetici problemi di salute, oltre che fornire un alimento completo in tutti i suoi nutrienti. Il marchio Amusi offre crocchette al pesce per cani, con alimenti completi per cani adulti di tutte le taglie, garantendo il benessere di cui necessita il proprio amico a quattro zampe grazie alla presenza di ingredienti di altissima qualità.