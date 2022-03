La spesa è una cosa che facciamo tutti, eppure c’è chi spende poco e chi tantissimo, nonostante il nucleo familiare sia composto dallo stesso numero di persone. Come mai accade questo? Diverse persone non riescono a fare una spesa intelligente, non si organizzano in anticipo e basano le loro scelte sulle offerte migliori o su ciò di cui hanno voglia in quel momento.

Questo porta a non avere mai un limite di spesa e ci si ritrova a metà settimana comunque con il frigo vuoto. La spesa deve essere fatta in modo ragionato, programmando in anticipo cosa vogliamo mangiare in determinati giorni della settimana. Oltre a farci risparmiare, agire in modo più organizzato ci permette di mangiare in modo più sano ed equilibrato, l’importante è impegnarsi un po’ di più per cucinare, facendo attenzione ad alcune cose.

Cos’è la spesa intelligente

La spesa intelligente è quella che ci fa risparmiare e che ci permette di avere un piano settimanale organizzato. Molte volte succede che, finito di lavorare, non si ha voglia di cucinare e si ripiega in piatti già pronti. I cibi confezionati sono meno nutrienti di quelli freschi, inoltre costano anche di più. Questo crea un meccanismo nocivo in cui ci abituiamo a mangiare male, quando basterebbe solo qualche attenzione in più per migliorare la propria alimentazione.

Esistono tantissime ricette facili che si preparano in poco tempo, l’importante è avere in casa gli ingredienti giusti. Per non farci trovare impreparati, possiamo sfogliare in anticipo un depliant, come il nuovo volantino dpiu, in cui possiamo trovare carne, pesce, verdure e molto altro. In questo modo fare una lista della spesa sarà più semplice e potremo già decidere come abbinare i cibi, tenendo presente che dobbiamo integrare proteine, carboidrati, frutta e verdura per avere un’alimentazione sana e completa.

Come risparmiare sul cibo mangiando meglio

Fare una spesa intelligente è fondamentale per mangiare bene e risparmiare: basta farla una volta a settimana per avere in casa tutto ciò che ci serve. Se non siamo abituati a fare la spesa in modo organizzato, possono aiutarci questi piccoli suggerimenti:

cerchiamo di avere un budget settimanale preciso da non superare;

non facciamoci invogliare da cibi precotti e merendine;

cuciniamo di più quando abbiamo tempo;

congeliamo i cibi già porzionati e mettiamoli in dei sacchetti pronti all’uso;

quando prepariamo il pranzo, pensiamo già a cosa preparare per cena.

Mettere in pratica questi piccoli consigli nel quotidiano può cambiare radicalmente il nostro stile di vita, migliorandolo. C’è chi però ritiene davvero difficile organizzarsi, per questo è meglio andare a fare la spesa sempre a stomaco pieno, in modo da essere più coscienti su ciò che si acquista, senza mettere nel carrello qualsiasi cosa.

Per risparmiare sulla spesa è importante anche valutare attentamente ciò che si sta acquistando. Spesso ci si fa tentare dal prestigio delle marche, ma non sempre queste determinano che un prodotto sia migliore. Per capire quali sono i valori nutrizionali bisogna imparare a leggere le etichette. Inoltre acquistare la verdura già tagliata e impacchettata costa di più: meglio optare per quella intera e tagliarla a casa. Lo stesso vale per i legumi, meglio evitare quelli in lattina e optare per quelli secchi. Basterà lasciarli a bagno un po’ di tempo prima di cucinarli.

Fare una spesa intelligente non è difficile se si è organizzati. Come abbiamo visto i benefici sono notevoli sia dal punto di vista della salute sia per l’impatto economico. Prima di uscire a fare la spesa ricordiamoci sempre di verificare cosa abbiamo in frigo e in dispensa, in modo da non acquistare doppioni e non sprecare nulla.