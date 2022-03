Come avrete potuto ben notare passeggiando per strada, o anche guardando fuori dalla finestra, sembra che finalmente siamo giunti anche quest’anno alla tanto agognata primavera. La stagione dove tutto fiorisce, le giornate si fanno più soleggiate e le temperature si alzano facendo già pregustare quella piacevole sensazione di pre estate.

E quando si pronuncia la parola estate si dice anche ferie. L’ideale per staccare un po’ la spina dal tran tran quotidiano, dalla sveglia presto al mattino, dagli impegni di lavoro e da tutto ciò che ci può causare stress e stanchezza. Per questa stagione, però, ci sarà da aspettare ancora qualche mese, ma sappiate che Pasqua è già dietro l’angolo per tirare il fiato.

Quindi, per prepararvi al meglio, che ne dite di chiedere al coniglietto di Pasqua un bel regalo che potrete decidere se condividere con chi vi pare o tenere tutto per voi? Qualunque sia la vostra risposta, però, vi ricordiamo che per questo particolare tipo di dono è più che consigliato un giardino abbastanza grande. Il motivo? Ma perché potreste decidere di regalarvi una bella vasca idromassaggio da esterno jacuzzi per esempio!

Si tratta infatti di una vera e propria chicca che, come spesso si vede nei film o nelle serie tv straniere, è in grado di donare al proprio giardino un’aria di classe, ma allo stesso tempo di relax. L’ideale per quando ci si vuole concedere un bell’idromassaggio corroborante quando si torna dal lavoro oppure per quei fine settimana dove volete stare un po’ per conto vostro.

In alternativa, stravolgendo un po’ le carte sul tavolo, potete anche decidere di fare un piccolo party in giardino con tanto di griglia accesa, un po’ di buona musica, dei drink dissetanti e, naturalmente, il vostro idromassaggio sempre pronto all’uso! Che cosa ve ne pare? Non vi sembra già di vedere tutta la scena se chiudete gli occhi un istante?

Voi sicuramente sarete contenti, ma la vostra famiglia ed i vostri amici e conoscenti ancora di più quando saranno invitati! Se poi volete anche “esagerare” un po’ di più, allora, non dimenticatevi che potete ottenere lo stesso effetto anche all’interno trasformando il vostro bagno di casa in una sorta di piccola SPA in miniatura per avere sempre il relax a portata di mano!

Se però preferite rimanere orientati verso l’esterno, in tal caso, potreste decidere di dotare il vostro giardino di una minipiscona da esterno interrata per chi vuole il relax, ma anche fare quel minimo di bracciate in più o stare immerso in più spazio.

Non dimenticate poi di abbellire il vostro giardino con fiaccole e decorazione in stile hawaiano per un party più tropicale, di dotarsi del giusto mobilio per far accomodare più persone e di riempire per bene la vostra dispensa e/o frigorifero.

In conclusione cercate dunque il modello che più si adatta alle misure del vostro giardino, alle vostre “necessità di relax” ed al vostro budget a disposizione. La bella stagione è alle porte, ed era anche ora, perciò è meglio non farsi trovare impreparati non siete d’accordo anche voi?