L’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha in serbo grandi sorprese per l’estate 2022, soprattutto per coloro che amano cogliere al volo le occasioni a prezzi competitivi.

Scalo strategico che collega l’Emilia-Romagna a circa 40 nazioni, l’aeroporto BLQ si prepara ad affrontare l’alta stagione con numerosi voli low cost, uniti a un ventaglio di servizi extra.

Gli esperti di viaggi a prezzi popolari sanno bene che il fattore tempo è decisivo, perciò questo è già un ottimo momento per prenotare le vacanze estive. Dove andare? Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Vediamo, allora, come muoversi con i preparativi.

Dove si va? Fallo decidere all’algoritmo

Certo, potresti visitare il sito dell’aeroporto di Bologna e vedere quali sono le destinazioni. Ma se ci fosse un modo per trovare proprio i voli a basso costo?

La tecnologia può aiutare a trovare le risposte giuste, al prezzo giusto. Basta utilizzare un motore di ricerca di voli come Google Flights o Skyscanner.

Per esempio, utilizzando Skyscanner basta selezionare Bologna come aeroporto di partenza, indicare come destinazione “ovunque”, e infine scegliere il mese dell’anno, tipo luglio o agosto 2022.

Un battito di ciglia, ed ecco le risposte in una paginata tutta da scrollare: le destinazioni sono divise per nazioni, partendo dal volo più economico.

Scopri dove è meglio andare nel tuo mese preferito

Quando hai le ferie? Se c’è un periodo in particolare in cui desideri partire dall’aeroporto di Bologna, non devi fare altro che inserirlo nel motore di ricerca.

Puoi inserire semplicemente un mese dell’anno, se puoi pianificare in maniera flessibile le tue vacanze, oppure la settimana specifica che hai a disposizione.

In questo modo, puoi trovare la destinazione più economica per il periodo da te selezionato.

Questo è un ottimo modo per organizzare non solo i viaggi estivi, ma in qualsiasi momento dell’anno.

Come risparmiare su tutto il viaggio

Se l’aeroporto di Bologna Marconi è il punto di partenza, le mete di arrivo possono essere tantissime… Ma anche i costi da affrontare per la progettazione dell’intero viaggio. E quindi, come si fa a contenere le spese, senza rinunciare alla comodità?

Di nuovo, i motori di ricerca vengono in nostro aiuto. Infatti, sui portali online è possibile trovare tutti i servizi che costituiscono il viaggio: le strutture ricettive, il noleggio auto, i parcheggi, i taxi, i tour e le attività, l’ingresso ai musei, persino i ristoranti.

Alcune volte è possibile fare una ricerca combinata volo + hotel per trovare le migliori offerte sia per il trasporto via aerea, sia per il pernottamento.

E i servizi in aeroporto? Anche quelli si possono prenotare in anticipo a tariffe convenienti, se si conoscono i comparatori di prezzi giusti. Per esempio, sulla piattaforma Vologio è possibile trovare parcheggio aeroporto Bologna con dei servizi molto utili e a prezzi competitivi.

Le mete più convenienti da Bologna per questa estate

Vediamo una panoramica delle destinazioni nazioni e città che si possono raggiungere in aereo da Bologna con voli diretti, a luglio e agosto 2022. Nel momento in cui scriviamo, queste sono le mete dettate dalla classifica dei motori di ricerca come Skyscanner. Ma i prezzi possono cambiare da una settimana all’altra.

Le tariffe si intendono per voli aerei andata e ritorno, operati dai vettori aerei che operano su Bologna.

Voli economici da Bologna – Luglio 2022

Ecco alcuni esempi dei voli diretti in partenza dall’aerostazione bolognese.

Spagna da €24 Barcellona Madrid Palma di Maiorca Valencia Ibiza



Montenegro da €29 Podgorica



Croazia da €33 Zara



Germania da € 33 Berlino Colonia Norimberga



Grecia da €42 Atene Salonicco Corfù Rodi



Voli economici da Bologna – Agosto 2022

Se per te le vacanze fanno rima con agosto, ecco i voli più vantaggiosi da Bologna.

Francia da €19 Parigi Marsiglia Bordeaux



Italia da €30 Bari Catania Alghero Olbia Palermo



Malta da €32 La Valletta



Regno Unito da €40 Londra Edimburgo Manchester



Portogallo da € 50 Lisbona Oporto



Scelta la meta ideale per l’estate? Speriamo che questa classifica dei voli low cost dall’aeroporto di Bologna sia stata utile.

Ora, non resta che cimentarsi in una ricerca scrupolosa, facendosi aiutare dai motori di ricerca online e dalle dritte contenute in questo articolo. Ma, soprattutto, il fattore davvero cruciale è il tempo: prenotare in anticipo porta sempre grandi vantaggi economici.