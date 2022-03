Melicucco – Panico tra gli abitanti per aver sentito il suolo traballare ..

.. scossa di terremoto ..

è stata avvertita, alle ore 14:10 circa, in molti paesi della piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. L’evento, di breve durata, è stato accompagnato da un forte boato. La scossa, secondo i primi dati del centro sismografico, la scossa è stata di magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 12.2km di profondità, si è verificata nella piana di Gioia Tauro, con epicentro nell’area dei comuni di Feroleto della Chiesa, Melicucco, Anoia, Laureana di Borrello. L’epicentro è stato individuato nel paese di Feroleto della Chiesa, piccolo centro di 1.500 anime nell’entroterra del Reggino. L’evento è stato distintamente avvertito dalla popolazione in Calabria, fortunatamente non ha provocato danni di alcun tipo se non forte paura tra gli abitanti dei centri vicinori all’epicentro .. Al momento non sono segnalati danni, ma sono in corso accertamenti.

Rino Logiacco