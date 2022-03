Sono finiti i tempi in cui per gustare le tipicità regionali nella loro versione più autentica era necessario mettersi in viaggio e recarsi in loco per reperirle. E sono altresì finiti i tempi in cui chi non aveva modo di spostarsi doveva accontentarsi delle proposte presenti presso il supermercato sotto casa. Oggi il divario tra il prodotto tipico proposto nella GDO e quello autentico locale è sempre più ampio. Basta un assaggio per rendersi conto che spesso tra un tarallino “commerciale” e uno artigianale c’è una differenza di sapore e di fragranza decisamente apprezzabile. Ed è in questo contesto che si inserisce, per ciò che concerne i prodotti tipici pugliesi, l’interessante e variegato marketplace La Terra di Puglia.

Sapori introvabili che approdano in rete

L’ecommerce La Terra di Puglia è progetto che ha preso le mosse dall’esperienza in ambito web e digital dei suoi fondatori che, avendo intuito le potenzialità del passaggio di alcune nicchie di mercato in ambito food & beverage dal mondo reale al web, hanno deciso di mettere a punto un marketplace di prodotti buoni, sani e golosi introvabili al di fuori delle piccole realtà locali pugliesi.

Un marketplace di nicchia, insomma, dal quale clienti sempre più affezionati possono acquistare il miglior olio di Puglia, i taralli artigianali, le frise del Salento, i vini, e poi ancora sottoli, salse, sughi e molto altro. Ma c’è di più.

La nascita di un marchio che “parla” pugliese

Dopo alcuni anni trascorsi a selezionare con cura i migliori piccoli produttori pugliesi alla ricerca dei prodotti che meglio raccontano la tradizione enogastronomica di questa lunghissima regione affacciata per oltre 800 km sul mare, oggi La Terra di Puglia cambia veste e si trasforma a sua volta in produttore.

Una volta appresa la lezione del “saper fare pugliese” che tanto riscuote successo anche ben oltre i confini regionali, oggi dunque il contenitore di specialità pugliesi si propone sul mercato con una vasta rosa di prodotti a marchio. Realizzati con materie prime d’eccellenza, secondo tecniche artigianali e facendo tesoro di quel saper fare “all’italiana” che solo la piccola e media impresa oggi custodisce e tramanda gelosamente.

Sapori della tradizione e con qualche tocco di fantasia, senza trascendere dalla quintessenza dei sapori pugliesi. Troviamo dunque l’onnipresente olio pugliese, “quello buono”, come dicono in Puglia, i vini pugliesi e i vini del Salento, una gamma di sottoli straordinariamente ricca e gustosa, e poi ancora le frise, le pucce, i prodotti da forno, gli irresistibili taralli glassati.

Leader nel settore della regalistica per aziende

Ci basta? Forse no. Perché oggi La Terra di Puglia è anche leader nel mercato della regalistica aziendale e dei cesti natalizi. Le confezioni regalo a marchio La Terra di Puglia offrono il perfetto connubio tra la sensibilità moderna ed il desiderio di ritorno alle origini: sapori autentici, prodotti sani e confezioni al passo coi tempi, belle da vedere ed assolutamente ecosostenibili. Il passato che fa l’occhiolino al futuro, insomma. O forse vice versa. Decidete voi.