Ragusa – Dopo il successo felicemente riscontrato a seguito della bipersonale di Giovanni Blanco e Domenico Grenci “Come Isole nel Mare”, la Galleria Soquadro ha il piacere di presentare la collettiva dal titolo “De Animis Mundi” a cura di Eleonora Aimone.

Le opere dei quindici artisti partecipanti si compongono attorno al tema fondante dell’anima, delle anime, anzi – come detta il titolo della mostra. Un titolo che rimanda al concetto di Anima Mundi, ma che intende superarlo e contemplare quanto di sensibile e intelligibile – per rimanere, ancora una volta, in ambito filosofico – evochi il concetto di anima nel creato. Una tematica che lascia, dunque, ampio campo all’analisi e all’elaborazione di un soggetto ultimo in cui ciascun artista ha saputo far confluire l’esperienza personale e stilistica necessaria alla produzione di un’opera unica o in edizione.