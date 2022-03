CALAFIORE

Arte,Comunicazione,Cultura

RECENSIONE MOSTRA FOTOGRAFICA

di Sveva Angelini & Michela Cucchiaro

Continuano le aperture dei “luoghi “ di cultura e si susseguono per nostra fortuna le inaugurazioni di nuove temporanee, mostre fotografiche, come in questo caso quella dell’Artista friulana Sveva Angelini inaugurata,8 Marzo e aperta al pubblico fino al 8 Aprile.

Questa Mostra fotografica intitolata “ Lo Spirito delle Stagioni “ ha come soggetto: Michela Cucchiaro.

Sveva Angelini ha frequentato l’Accademia di Fotografia John Kaverdash

Milano, nell’anno 2013 dove ha conseguito il Master globale di fotografia professionale.

E’ questa Mostra un racconto per immagini del genere umano e del suo legame con la natura, da qui prende titolo la Mostra:

“ Lo Spirito delle Stagioni “ è un osservazione di quei temi ricorrenti, della comunità, dei costumi e rituali, della ricerca d’identità, del rapporto tra anima e natura.

Ogni immagine – rigorosamente su pellicola sviluppata manualmente in camera oscura dalla stessa Sveva Angelini, riesce a far riflettere il visitatore sulla storia del forte legame tra anima e natura, qui rappresentato da Michela

Cucchiaro, accompagnato in questo percorso da un sottofondo musicale composto da Michela Cucchiaro e la Maestra di Canto Ilaria Siliotto.

INFORMAZIONI UTILI

Sveva Angelini & Michela Cucchiaro

8- Marzo – 8 Aprile “ Lo spirito delle Stagioni “

Indirizzo: Biblioteca Comunale Fogliano di Redipuglia

Via Madonnina, 7

Info: 0481- 489051

Orario: Lunedì/ Giovedì 9,30- 12,30 Martedì/Mercoledì 16,00 – 19,00

Info: [email protected]

[email protected]

