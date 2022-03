Pasquale Cimarosa è un ricco possidente di un paese della Sicilia, che ha assunto un obbligo morale nei confronti della sorella Santina: trovarle un marito.

Questo, in sintesi, il tema della commedia “U sangu non è acqua”, farsa in due atti, curata alla regia da Agata Raciti, in programma, sabato 12 alle ore 17,30 e 21 e, in replica, domenica 13 marzo, alle ore 18, al Teatro Don Bosco, a Catania, dalla Nuova Compagnia Odèon diretta da Rita Nicotra.

Finalmente si vede una ripresa delle attività teatrali, confermando che i cinema e i teatri, sono i posti più sicuri, per godersi qualche ora di allegria, nonostante l’emergenza sanitaria.

La commedia, racconta questa impresa ardua, perché la sorella, promise al padre, in punto di morte, di mantenere il lutto per sempre. A causa di tale promessa, con gli anni e con il trascurarsi, Santina è diventata sempre meno “appetibile” per qualunque ipotetico marito. La vita familiare del fratello è così divenuta un inferno, anche perché la moglie non sopporta la presenza, in casa, della cognata. I diversi tentativi di trovarle un marito falliscono sempre miseramente, finché, dopo l’ultimo incontro organizzato da un paraninfo, Santina rifiuta il pretendente e fugge a Palermo da una zia. Al ritorno però…

La commedia ci porta in un vortice divertente, un valzer dei sentimenti, in una dimensione sociale apparentemente paradossale, ma che, in realtà, altro non è che la trasposizione in chiave farsesca di un modo di pensare e agire proprio di alcune realtà collettive, non più tanto vicine ai nostri tempi (ma poi, non così tanto lontane…)

Sul palco, Carmelo Marino, Angela Ursino, Rita Nicotra, Bartolo Giavatto, Salvo Lorenzini, Carmelo Bucchieri, Adriana lo Castro, Monia Giardina, Gianluca Barbagallo, Domenico Toscano.