Per tanti decenni gli italiani hanno sposato la filosofia dell’acquisto di lunga durata. Si comprava un’autovettura da fare durare negli anni. Doveva essere efficiente e durare nel tempo. L’idea era quella di spendere magari di più ma di ritrovarsi in possesso di un bene durevole. Le nuove generazioni di italiani, invece, si sono ispirate ad un modello consumistico americano: spendere di meno e cambiare con frequenza l’auto. Un modello consumistico applicato a tutto, anche agli elettrodomestici di casa e agli arredi dell’ufficio. Oggi però siamo entrati in una nuova fase, quella green, dell’economia del riuso, improntata su risparmio ed efficienza. Le famiglie italiane tornano ad acquistare beni che durano di più nel tempo e prestano sempre maggiore attenzione all’assistenza sia ordinaria sia straordinaria dei propri beni. Con i tecnici di assistenza-ael.it (Assistenza e riparazioni Elettrodomestici AEL) abbiamo avuto modo di affrontare il tema dell’allungamento della vita degli elettrodomestici (frigo, lavastoviglie, forno, etc) partendo anche dall’opportunità di risparmiare tempo e soldi mantendo efficienti i beni posseduti.

La vita dei dispositivi infatti è legata non solo al loro sfruttamento ma anche alla capacità di conservarli in buono stato ricorrendo anche ad attività di manutenzione ordinaria. In effetti la vita degli elettrodomestici può essere allungata se si impara a trattarli bene. Ad esempio non bisogna attendere “impassibili” che il forno manifesti un malfunzionamento ma piuttosto usarlo in modo corretto in modo tale che quel momento arrivi il più tardi possibile. Spesso si è tentati, in presenza di un guasto, dall’idea di acquistare direttamente un modello nuovo, ma se ci si ferma a riflettere si scopre che è possibile effettuare una riparazione e risparmiare. Ad esempio è possibile rivolgersi all’Assistenza AEL, azienda punto di riferimento per l’assistenza elettrodomestici a livello nazionale. Grazie alle competenze acquisite sul campo in oltre 20 anni di riparazione di elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, piani cottura e forni, e il numero di marchi assistiti, si può trovare una soluzione che eviti di dovere spendere somme importanti per acquistare un nuovo elettrodomestico.

Tanti italiani sono spesso sorpresi positivamente quando scoprono, preventivo alla mano, che si può effettuare ad esempio la riparazione del frigo spendendo una cifra di gran lunga inferiore a quella necessaria per pensionare il proprio e metterne in cucina uno nuovo. Prima ancora di arrivare al tecnico per un intervento straordinario il consiglio degli esperti di AEL è quello di fare sempre la manutenzione dell’elettrodomestico. Per gli elettrodomestici vale lo stesso principio che applichiamo alla nostra salute: prevenire è sempre meglio che curare. La giusta cura dell’elettromestico permette di ottenere come risultato un risparmio, la maggiore efficienza e la durabilità nel tempo.

Prima di arrivare a chiedere assistenza è importante prevenire. Così si può allungare la vita degli elettrodomestici. Si inizia con il pulire in modo regolare e scrupoloso gli elettrodomestici. L’ideale è impiegare dei prodotti non aggressivi, specifici per la superficie da pulire ed igienizzare. Vale per tutti gli elettrodomestici, dal frigorifero alla lavastoviglie. Mantenere igienizzati e puliti gli elettrodomestici auiuta ad allungare la vita dei nostri beni ma anche a stare in salute.

Tutto va mantenuto pulito, inclusi il forno e la lavatrice. Quest’ultimo elettrodomestico va mantenuto pulito per ottenere un bucato impeccabile. Se non si vogliono impiegare prodotti costosi si può ricorrere ai rimedi delle nostre nonne: aceto e bicarbonato. Certamente bisogna strare lontanti da prodotti irritanti e tossici. Questi ultimi costano indubbiamente di meno ma finiscono per danneggiare i nostri elettrodomestici. Anche il microonde rientra tra i beni da tenere in perfetto stato.

Un suggerimento utile è quello di non tenere collegata l’alimentazione elettrica (dove chiaramente possibile) per sconguirare gli sbalzi repentini di corrente che possono crerare danni ai dispositivi. Ad esempio alla lavatrice. Disalimentare i dispositivi inoltre permette un risparmio sulla bolletta energetica. Tra le soluzioni rientra la ciabatta multi presa contro i fulmini. Un allungamento della vita degli elettrodomestici evita sprechi, aiuta a tutelare l’ambiente, salvaguarda le nostre tasche e fa vivere più sereni. È di grande aiuto anche tenere a portata di mano i recapiti di esperti come i tecnici di AEL così da sapere a chi rivolgersi in caso di necessità. Un ultimo suggerimento: meglio fare manutenzione ordinaria che straordinaria. Quindi programmare qualche controllo periodico può davvero fare risparmiare tanto in tempo e soldi.