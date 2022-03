La flessibilità e l’elasticità sono i tratti peculiari del noleggio a breve termine, un servizio che si presenta come innovativo e in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Ma in che cosa consiste questa formula? Il noleggio può avere una durata minima di un mese, ma può essere prorogato per più volte a seconda delle necessità. Il chilometraggio può essere illimitato o meno, e il cliente è libero di decidere quale vettura utilizzare, scegliendo in ogni caso un mezzo in pronta consegna. Il pagamento può avvenire con bonifico bancario o tramite carta di credito. Il canone in genere è di tipo tutto incluso, dato che comprende l’assistenza stradale, la manutenzione e la polizza assicurativa, ma anche il bollo. Per di più, se si dovesse rendere necessaria una riparazione di lunga durata si avrebbe diritto a una vettura sostitutiva.

Noleggio mensile o a breve termine?

Ci sono situazioni in cui il noleggio a breve termine è più conveniente rispetto a quello a lungo termine, e altre in cui è vero l’esatto opposto. Cerchiamo di capirne di più. In linea di massima il long term rent è ideale in presenza di una situazione consolidata o quando si ha la necessità di risparmiare sul prezzo del canone. Si tratta a tutti gli effetti di una soluzione alternativa rispetto alle formule di acquisto e leasing, e consente di programmare la mobilità per qualche anno. Il noleggio mensile, invece, ha il pregio di non prevedere vincoli di durata di alcun genere, e quindi soddisfa le necessità di una maggiore flessibilità, anche per esigenze impreviste o di carattere temporaneo. È più che adatto a chi necessita di chilometraggio illimitato.

Genovarent

Che si voglia optare per il noleggio mensile o per quello a lungo termine, Genovarent fornisce in ogni caso una soluzione adeguata. Di che cosa si tratta? Stiamo parlando di una realtà ligure che ormai è ben consolidata nel settore di riferimento, protagonista di una crescita costante che l’ha portata dalle caratteristiche di una ditta di piccole dimensioni a conduzione familiare alle peculiarità di una realtà più grande e professionale. Attiva non solo in Italia ma anche a livello internazionale, propone una lunga serie di servizi che vanno dal noleggio a breve termine al noleggio a lungo termine, passando per il noleggio di pullman per turismo e il noleggio di auto con conducente.

Perché scegliere il noleggio a breve termine

Come si è accennato, il noleggio a breve termine è da preferire in presenza di situazioni impreviste o quando si ha a che fare con necessità temporanee, ma anche nel momento in cui non esiste una programmazione ben definita della mobilità. La durata è di minimo un mese, e il costo è un po’ più elevato di quello del noleggio a lungo termine. Questo, a sua volta, può durare fino a 5 anni, per un totale di 6 mesi, e presuppone un pagamento da effettuare con RID bancario. è molto più conveniente rispetto all’acquisto o al leasing anche perché consente di mettersi al volante di una vettura sempre nuova e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Inoltre, la gestione del mezzo è delegata alla società.

Quando conviene optare per il noleggio a lungo termine

La soluzione del noleggio a lungo termine è consigliata in tutti i casi in cui si ha la necessità di ridurre i costi di gestione della macchina. È bene tener presente, però, che quello che si prospetta è un impegno dalla durata notevole, con una accurata programmazione della mobilità, sia essa aziendale o privata.