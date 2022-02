Su facebook Pino Scianò, avvocato e decano del giornalismo calabrese, celebra con un post l’anniversario dell’emittente Radio Onda Verde, creata dall’editore Piero Muscari negli anni Ottanta. “28 febbraio 1985 – 28 febbraio 2022: sono 37 anni senza interruzione di Radio Onda Verde; da Vibo Valentia una esperienza di radio libera, locale, dinamica e semplice. Il territorio anzitutto, la comunità prima di tutto!”. Complimenti e auguri a Radio Onda Verde per questo prezioso traguardo nell’ambito della radiofonia calabrese ed italiana.

“Conservo nel cuore Radio Onda Verde. Sono onorato di aver fatto parte di questa storia, anche se per pochi anni. Complimenti al Direttore Scianò e all’editore Muscari per tenere viva una voce indipendente ed autorevole, un vanto per Vibo Valentia”. Questo il commento del nostro editore Antonio Nesci, in occasione dell’anniversario dell’emittente.