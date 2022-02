Melicucco – I giovani raccontano il covid, questo è il tema che verrà posto in discussione. Il tema che sarà la base di una serie di incontri che, quattro associazioni del nostro territorio, ovvero della Piana di Gioia Tauro, hanno organizzato per discutere con i giovani ed i cittadini attraverso le loro testimonianze, immagini o musiche, questi due drammatici anni trascorsi con la pandemia e, soprattutto capire quale è stato l’impatto che essa ha avuto soprattutto sui giovani, una generazione che ha dovuto affrontare la pandemia ed ha dovuto combattere con le diverse patologie, o dovranno, come dicono gli esperti, combattere con probabili patologie o avversità dovute al virus o al vaccino sperimentale, che rischia di creare un vero problema di natura sociale. Alle domande e ai quesiti che porranno i ragazzi risponderanno le figure professionali più competenti quali: educatori, medici, psicologi e sociologici; con i quali si discuteranno percorsi condivisi di nuova progettualità e di correlazione col Covid e, nel contempo discutere su come costruire percorsi chiari e sicuri che contrastino le fragilità create dai media e dalle reali paure dovute alla pericolosità del virus, per immaginare una nuova e positiva visione del futuro. Le quattro Associazione che hanno stilato il calendario delle iniziative sono: NUOVI ORIZZONTI di Melicucco, LA FENICE di Melicucco, PROGETTO CITTA’ DELLA PIANA di Cittanova, ALIOSCIA di Maropati. Il primo incontro dibattito si terrà lunedi 28 febbraio a Maropati, nella Sala del Consiglio Comunale. A seguire presso la cittadina di Cinquefrondi in data 17 marzo, poi a Cittanova il 31 marzo, a Taurianova il 7 aprile, ad Oppido Mamertina il 21 aprile, a Palmi il 28 aprile ed infine si chiuderanno la serie di incontri-dibattiti nella serata finale il 1 di maggio a Melicucco . Per tutte gli incontri sono stati invitati le relative Amministrazioni Comunali, le Associazioni e i cittadini, assieme ai quali verrà discusso questo periodo pandemico e l’impatto che il Covid ha avuto sulle famiglie e sulle attività economiche del territorio, nonché su quelle sociali e culturali della nostra Comunità.

(Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle misure di contenimento al Covid) Rino Logiacco