Dal 25 Febbraio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Lasciamo tutto al destino” (Melody Records), il nuovo singolo di Alessio Gambino, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dallo scorso 23 Aprile.

“Lasciamo tutto al destino” è il nuovo singolo del progetto discografico di Alessio Gambino. È una canzone dal ritmo pop romantico che affronta temi quali l’amore , il destino , e l’empatia. Il brano è stato arrangiato insieme ad Emanuele Maria Cama e Lorenzo Luraca’.

Spiega l’artista a proposito del brano: “ Questo brano è stato scritto nel 2012 e dedicato ad una mia cara amica dell’adolescenza, ispirato dai momenti e sentimenti che scaturivano stando con lei. Scrivo canzoni da quando ho 18 anni su tutto quello che mi accade e cerco di parlare a un pubblico ampio cercando universalità nei sentimenti. Ho il desiderio di farmi conoscere come cantautore e di far conoscere i miei pezzi e le mie parole al pubblico, tenute dentro da tanti anni.”

Il videoclip, realizzato da Emanuele Maria Cama e montato da Claudia Contu, è stato girato all’interno del locale “Sarsa Verde“ e nei pressi del lungomare di Livorno. Il video accompagna la canzone e cerca di trasmettere un’immagine visiva e sonora di ciò che l’artista vuole comunicare.

Biografia

Alessio Gambino, nato a Livorno il 14/04/1994, ha iniziato in età adolescenziale a studiare il pianoforte con Alex Bimbi, successivamente ha cominciato un percorso di avvicinamento al cantautorato italiano studiando con Giorgio Mannucci. Ha studiato canto presso la “Wos Academy” con Alex Mastromarino ed ha avuto l’onore di poter cantare davanti a Enzo Iacchetti un suo brano. Nel 2012 partecipa ad un concorso a Valdarno con il brano “Emozioni di plastica”, canzone a cui Alessio tiene particolarmente essendo la sua prima in assoluto. Negli ultimi anni conosce il produttore Michele Del Pecchia, che lo accoglie sotto la sua ala e gli offre la possibilità di poter pubblicare il suo primo disco, rilasciato nel 2021, con l’etichetta “Melody Records”. Ha collaborato con Lorenzo Luraca’ ad alcune registrazioni, tra le quali il suo singolo “Lasciamo tutto al destino”. Tra le collaborazioni spicca anche quella con Emanuele Maria Cama, tastierista dei 10 Diaz, un gruppo musicale di Livorno, il quale ha arrangiato tutte le canzoni dell’album. “Lasciamo Tutto al Destino” di Alessio Gambino uscirà in radio il 25 Febbraio.