Cosa c’è alla base della proposta di Macchinato.com? La qualità dei marchi di punta del mondo della ferramenta, numerose alternative di macchine e attrezzature, prezzi concorrenziali e pronta consegna. Dai compressori 50 litri ai torni per legno, il catalogo risponde alle necessità di officine, laboratori, aziende e amanti del DIY. In appena qualche tap è accessibile un’offerta caratterizzata da promozioni a tempo e pagamenti sicuri (incluso contrassegno).

Pur rappresentando un progetto giovane, nato nel 2018, Macchinato ha strutturato una proposta che fa leva sulla preparazione di una squadra di professionisti, pronti a fornire consulenza e preventivi. Le modalità d’accesso al supporto riguardano email e telefono (dal lunedì al venerdì).

Per quello che riguarda invece i marchi in catalogo, a disposizione del cliente ci sono i brand sinonimo di autentica qualità. Tra questi incontriamo Bosch, CAT, Deca, Cofra, Fini, Lincoln Electric, LTF, U-Power, Optimum, Imer, Fervi e molti altri.

Il portale www.macchinato.com permette di passare in rassegna, in pochi tap, attrezzature per garage e officine, macchine per la lavorazione del legno, macchine utensili e per la pulizia. Ma anche macchine per edilizia, da giardino e abbigliamento da lavoro.

In merito quindi alle tipologie di prodotti, tra gli altri sono disponibili saldatrici, aspirapolvere, seghe a nastro, torni, trapani a colonna, sabbiatrice da banco, idropulitrici, betoniere, solo per citarne alcuni. Con un click nella sezione “Offerte a tempo” vengono presentate le proposte più convenienti.

L’attenzione verso la sicurezza ha portato alla selezione di metodi di pagamento autorevoli: PayPal, contrassegno, bonifico bancario, carta di credito. Un ulteriore vantaggio che contraddistingue la proposta è la spedizione gratuita per gli ordini di oltre 300 euro.