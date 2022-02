La Lega di Matteo Salvini non molla e lavora in Parlamento per arrivare all’eliminazione del Green Pass. Il leader leghista da tempo è per la fine del pass sanitario. Il Carroccio si schiera sulle stesse posizioni di Giorgia Meloni. Nella commissione Affari sociali della Camera lunedì mattina, nel corso dell’esame del decreto Covid – in approdo domani in Aula a Montecitorio – gli esponenti del partito hanno presentato un emendamento per chiedere la sospensione del Green Pass dal 31 marzo, giorno in cui terminerà lo stato di emergenza per la pandemia del Covid.

La maggioranza si è spaccata. L’emendamento, che ha avuto parere contrario da parte del governo, è stato votato solo dalla Lega, da Fratelli d’Italia e da Alternativa, mentre Pd, M5S, Leu, Forza Italia e Italia viva hanno contestato il provvedimento. La seduta della commissione è stata sopesa e riaggiornata alle ore 16, dopo la riunione dei capigruppo di maggioranza.