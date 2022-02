Sabato di morte nell’Avellinese. L’agguato a colpi di pistola è avvenuto a Cervinara. La vittima è Nicola Zeppetelli, titolare di un circolo ricreativo. In base al racconto dei testimoni il quarantenne sarebbe stato affrontato all’esterno del locale, nel centro storico di Cervinara.

L’imprenditore è stato soccorso da alcuni passanti ancora in vita, ma è poi deceduto per le gravi ferite riportate. L’omicidio di Nicola Zeppetelli segue di pochi giorni l’agguato avvenuto a San Martino Valle Caudina nel quale è rimasta gravemente ferita una persona ritenuta un ex esponente del clan Pagnozzi.