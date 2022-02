Il mondo del gioco d’azzardo online ha un’offerta a dir poco enorme. Diventa sempre più difficile fare il punto della situazione, e riuscire a individuare la piattaforma o le piattaforme su cui registrarsi per intrattenersi giocando, o semplicemente provando. Le recensioni servono appunto a chiarire un po’ questi dubbi, o a fare quanto meno chiarezza su bonus, registrazione, e altri tipi di servizi che vengono messi a disposizione da questi grandi colossi dell’intrattenimento digitale. Vediamo in tal caso ad esempio cosa ha da offrire Planetwin365 Italia a tutti gli utenti del nostro paese, sia quelli già acquisiti, sia quelli che intendono registrarsi.

Il palinsesto di Planetwin365: fra i più ricchi

Uno degli elementi che fanno spesso propendere per un sito di scommesse o un altro è sicuramente la varietà del palinsesto sportivo. In pratica gli eventi che vengono offerti e su cui è possibile giocare, ma oltre a questo i veri appassionati di bet online cercano anche statistiche, confronti e informazioni. Ebbene sul sito di Planetwin 365 si trova questo ed altro: c’è un’intera sezione dedicata alle quote al di sotto del 2,00, e un’altra completamente per l’ippica.

Bonus di benvenuto e altre promozioni di Planetwin 365 Italia

Se il palinsesto è un dettaglio importante nella scelta dell’operatore su cui registrarsi, il bonus di benvenuto lo è ancor di più. Ormai è consuetudine che le piattaforme relative a scommesse e gioco d’azzardo offrano la possibilità di aumentare il proprio montepremi iniziale, o avere delle giocate agevolate, in alcuni casi addirittura gratuite. Anche Planetwin 365 ovviamente propone il proprio bonus ai nuovi utenti, quello sport precisamente può arrivare fino a 500 euro che si divide in un bonus del 50% fino a 365 euro, giocando con i numeri presenti nel proprio brand, e un altro da 150 euro. La sola condizione per ottenere questo bonus di benvenuto, oltre alla ovvia registrazione, è quella di versare almeno dieci euro con i differenti metodi di pagamento accettati, fra cui PayPal, Rapid Transfer, o bonifico bancario. Fra le altre promozioni presenti sul sito se ne trovano diverse dedicate al mondo del casinò, alcune arrivano fino a 1050 euro, altre relative ai tornei di poker finanche a 40 mila euro.

Planetwin 365 sito sicuro e affidabile

Un altro elemento imprescindibile per gli amanti dei giochi online è certamente la sicurezza. E su questo Planetwin 365, baluardo dei siti per scommettere online da oltre vent’anni è una garanzia. Opera su suolo italiano con regolare licenza concessa dall’Agenzia Dogane e Monopoli di Stato, ex AAMS, numero 15242. Inoltre il servizio clienti attivo 24 ore su 24 sette giorni a settimana ai seguenti contatti:

Live chat: metodo veloce e semplice,

E-Mail: info@planetwin365.it

Telefono: +390694800931

Contattando la sede centrale si potranno così chiarire tutti i dubbi anche in merito alla sicurezza, pagamenti e prelievi e altri dettagli che riguardano dati personali e sensibili.