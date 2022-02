Grande domenica rossonera. Il Milan si regala il sorpasso. Incredibile! A 15 minuti dalla fine del derby contro l’Inter, il Milan di Pioli sembrava dire addio alle ambizioni scudetto (con un -7 dai nerazzurri, che in virtù della partita in meno era anche -10). Poi la doppietta-lampo di Giroud, il pareggio interista a Napoli e il successo di oggi hanno spinto il Milan in vetta, a +1, anche se con una partita in più rispetto ai nerazzurri (che devono recuperare la sfida con il Bologna.

Il Milan ha battuto la Sampdoria 1-0 volando in testa alla classifica, a 55 punti a +1 sull’Inter. A San Siro decide dopo soli 8 minuti la rete di Leao, che sfrutta un lancio perfetto del portiere Maignan e batte Falcone, il migliore dei suoi.