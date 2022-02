Sentiamo spesso parlare di decarbonizzazione, con le energie rinnovabili che diventano sempre più spesso protagoniste nel settore energetico globale. L’energia solare rappresenta una delle opzioni più apprezzate e più efficaci, e lo dimostra con una serie di dati testimonianti la sua crescita, che proseguirà anche durante il 2022. Oggi approfondiremo alcuni dati relativi al boom di questo comparto, con un particolare riferimento al territorio italiano, insieme ai nuovi trend emergenti.

Dati e panoramica sull’energia solare in Italia

Attualmente l’energia solare rappresenta una delle opportunità più preziose per la transizione energetica. Grazie alla decarbonizzazione, ad esempio, è possibile sfruttare l’energia del sole per produrre elettricità o calore, svolgendo così un’azione a favore dell’ambiente, trattandosi di una fonte di energia inesauribile, naturale e pulita. Inoltre, le tecnologie hanno potenziato anche altri aspetti del fotovoltaico, come nel caso dei sistemi di accumulo, sempre più efficienti in termini di immagazzinamento del surplus.

Se si fa riferimento alla situazione attuale dell’energia solare in Italia, poi, si può affermare che il 2021 è stato un anno particolarmente gentile, dato che tale comparto ha messo a registro una crescita corrispondente al 34%. Le prospettive per il 2022 sono ancor più positive, in quanto gli esperti del settore prevedono un ulteriore aumento, essendo il fotovoltaico la grande leva della transizione energetica. L’Italia, per quel che riguarda l’utilizzo dell’energia solare, si colloca dunque tra i primi posti in classifica, e probabilmente la presenza del fotovoltaico si farà sentire ancor più forte nei prossimi mesi. Infine, questo sviluppo produrrà anche degli enormi vantaggi a livello lavorativo, visto che con l’aumento del numero di impianti cresceranno anche le assunzioni.

Prospettive di crescita e nuovi trend del settore

Nel 2022 le previsioni parlano di un raddoppio della flotta solare in Europa, con il fotovoltaico che diventerà sempre più importante e utilizzato. Per quel che riguarda l’Italia, alcune regioni come la Lombardia proseguiranno la loro forte crescita, e lo stesso vale per l’Emilia Romagna, il Veneto e la Sicilia.

In questo modo, tutti potranno sfruttare le enormi potenzialità di questi impianti innovativi, attraverso alcune formule ad hoc piuttosto vantaggiose, come ad esempio quella creata da ENGIE per l’impianto fotovoltaico, che consente di usufruire di energia rinnovabile rinunciando alle emissioni di C02. Con nuove soluzioni e nuovi trend, dunque, come il calo dei prezzi dei pannelli o i tetti solari cinesi, per citare alcuni esempi, il fotovoltaico darà il via ad un anno di successi. Ma queste non sono le uniche tendenze da tenere d’occhio nei prossimi mesi; si aggiungono anche l’aumento degli accordi di compravendita di energia solare in Europa, la novità delle aste solari, l’utilizzo delle vernici per i pannelli e il continuo progresso tecnologico legato allo sviluppo di nuove batterie e di celle di ultima generazione.