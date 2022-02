L’olio di CBD (chiamato anche cannabidiolo) deriva dalla pianta di canapa. Questa sostanza non inebriante ha dimostrato di avere una vasta gamma di benefici per la salute quando si tratta di una varietà di condizioni mediche.

Da dove viene l’olio di CBD?

L’olio di CBD viene estratto dai semi, dal gambo e dai fiori della pianta di canapa. Come tale, non è inebriante perché non contiene abbastanza THC per produrre uno sballo o sensazioni di euforia.

Il CBD è stato usato fin dagli anni ’40 per il trattamento di varie condizioni mediche, compresa l’epilessia infantile. Tuttavia, negli ultimi anni, il suo uso è aumentato esponenzialmente.

Come funziona l’olio di CBD?

La ricerca sull’olio di CBD è in corso mentre gli scienziati cercano di accertare come agisce sul corpo. Alcuni studi hanno dimostrato che il CBD funziona influenzando il sistema endocannabinoide, che è una rete di recettori, endocannabinoidi ed enzimi presenti in tutto il corpo. Il sistema endocannabinoide regola processi vitali come il sonno, l’umore e il dolore, e si pensa che il CBD lo aiuti a mantenere l’equilibrio nel corpo.

Quali sono i potenziali benefici dell’olio di CBD?

L’olio di CBD offre molti potenziali benefici per la salute. È stato dimostrato che aiuta le persone con una varietà di condizioni, tra cui insonnia, dolore, epilessia e ansia.

Cosa devo cercare quando acquisto il CBD?

Per essere sicuri di comprare olio di CBD di alta qualità, ci sono alcune cose che dovresti cercare. Dovresti comprare il CBD solo da un marchio rispettabile che fornisca la prova di test di laboratorio indipendenti, perché questo assicura che l’olio sia sicuro da consumare e di buona qualità. Inoltre, è importante controllare che l’olio di CBD contenga THC non rilevabile (0,01%), e che provenga da canapa biologica.

Chi può usare l’olio di CBD?

Mentre la ricerca sull’olio di CBD è ancora limitata, gli studi indicano che il CBD offre potenziali benefici alle persone con una serie di condizioni. Molti utenti dell’olio di CBD sono coloro che hanno provato diverse forme di farmaci per trattare le loro condizioni senza molto successo.

Tuttavia, se stai pensando di usare l’olio di CBD per alleviare il dolore, o se stai assumendo qualsiasi farmaco prescritto, è meglio consultare prima il tuo medico. Inoltre, l’olio di CBD non è adatto alle donne incinte o che allattano, poiché non sono stati condotti abbastanza studi per verificarne la sicurezza per questo gruppo.

Dove posso acquistare il CBD?

Puoi acquistare prodotti a base di olio di CBD da varie fonti, tra cui negozi di alimenti naturali e venditori online come Naturecan. È meglio chiedere a un medico prima di prendere l’olio di CBD e anche controllare se il CBD è legale nel tuo paese o stato. I prodotti a base di olio di CBD sono disponibili in varie forme, tra cui gocce d’olio, capsule, balsami, caramelle, snack e succo da svapo. Diversi produttori di olio di CBD hanno anche diverse quantità di dosaggio raccomandate per i loro prodotti di CBD. È meglio seguire le istruzioni menzionate sul prodotto di olio di CBD che si acquista.