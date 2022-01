Milano. «La nostra canzone d’amore che presentiamo al festival di Sanremo ha un concetto alterato».

È la conclusione cui è arrivato Francesco Sarcina de Le Vibrazioni parlando del brano “Tantissimo” con cui ritornano in gara al festival di Sanremo.

«È un concetto d’amore proprio – ha aggiunto Sarcina – Alla fine di un amore la cicatrice rimane ed è molto reale anche se poi si trasforma in qualcos’altro: oggi cantiamo l’avere il coraggio delle proprie idee, accettare i propri errori e tutte le difficoltà. “Tantissimo” ha un profilo psicologico ed è molto analitica».

Le Vibrazioni, band con oltre 20 anni di carriera, cinque album all’attivo e più di un milione di dischi venduti, tornano per la quarta volta al festival di Sanremo con questo brano scritto da Francesco Sarcina, Roberto Casalino e Niccolò Verrienti,che uscirà nelle radio e su tutte le piattaforme digitali subito dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston.

«La genesi della canzone prende molti aspetti – ha continuato Sarcina – É fonte di una riflessione fatta dopo due anni di pandemia di cui tutti ne paghiamo le conseguenze: due anni persi che ci devono far riflettere per non sprecare più altre cose da fare; ci abbiamo messo un po’ a scriverla».

La band milanese, formata da Francesco Sarcina (cantante e chitarrista), Stefano Verderi (chitarrista e tastierista), Marco Castellani (bassista) e Alessandro Deidda (batterista), torna sul palco dell’Ariston dopo aver debuttato nel 2005 con il brano “Ovunque andrò”, ed essere tornata nel 2018 con “Così sbagliato” e nel 2020 con “Dov’è” con la quale si classificarono quarti.

«Era il nostro quarto Sanremo – ha confessato il cantante – Stava andando tutto alla grande e poi fummo bloccati per la pandemia; oggi questa partecipazione rappresenta un ricominciare, come del resto per tutti, una ripartenza con il pubblico all’Ariston e un inno allo show. Siamo da più di vent’anni insieme, vogliamo portare il nostro rock a Sanremo, ritornare a fare i concerti».

Le Vibrazioni sono reduci dal successo di “In orchestra di e con Beppe Vessicchio”, il tour teatrale con cui hanno incontrato, per la prima volta, la musica classica in un viaggio musicale nei teatri italiani insieme al maestro Beppe Vessicchioche ha curato gli arrangiamenti orchestrali dei loro brani di maggior successo e che questo festival li vede di nuovo insieme.

«Il maestro purtroppo è positivo già da un po’ ma dovrebbe negativizzarsi – ha precisato Sarcina – Questa cosa ci coglie un po’ in fallo e dobbiamo capire se ci sarà lui a dirigerci; intanto pensiamo alla sua salute e dobbiamo navigare a vista».

«Magari il maestro dirigerà in smart working – ha scherzato Marco Castellani – Comunque ha già preparato tutto, siamo tranquilli e, soprattutto, abbiamo fiducia nella sua ripresa per essere sul palco dell’Ariston a dirigerci».

Le Vibrazioni quest’anno rappresentano le band essendo l’unica ad essere in gara.

«Non ci spaventa essere l’unica band – ha ammesso Stefano Verderi – Noi siamo insieme da oltre vent’anni quando non c’era altro mezzo che suonare tutti insieme: allora la rarità era il cantante solista».

Nella serata delle cover Le Vibrazioni ospitano Sophie and the Giants in “Live and let die” di Paul McCartney.

«Ricordo anche la versione dei Guns’N’Roses – ha sottolineato Sarcina – Musicalmente è molto complicata ma abbiamo una certa età e possiamo dire di essere maturi per farla: è una sfida per noi stessi perché la canzone è una vera opera e con il maestro Vessicchio a dirigerci puntavamo sul sicuro».

Dopo il successo dei Maneskin nella scorsa edizione, Le Vibrazioni portano il rock a Sanremo.

«Era inevitabile dopo i Maneskin che stanno facendo ciò che noi abbiamo sempre sognato e hanno un lungo percorso ancora da fare – ha puntualizzato il cantante – Noi abbiamo fatto cose grandi, siamo caduti e ci siamo rialzati: il rock è sempre stato il nostro credo. La vita è fatta anche di tante torte in faccia: ne abbiamo avute di mazzate; vivere di pensieri è sprecato e il r’n’r non ha età, fa rimanere vivi per fare altre cose».

“Tantissimo” sarà contenuta in un nuovo lavoro discografico che verrà pubblicato ad aprile da Artist First. «Ad aprile uscirà un ep in vinile – ha confidato Sarcina – Potevamo fare un quadruplo album con una cinquantina di canzoni che già abbiamo ma oggi fare dodici canzoni per un album è buttarlo via: questo nuovo lavoro è un ulteriore cambiamento con cinque canzoni che ci rappresentano».