Una delle principali attività in grado di decretare il successo o meno di un’azienda o di un determinato prodotto è proprio la sua promozione sul web. Ma come fare una corretta ed efficace promozione? Quali sono i metodi più efficaci che possono permetterci di ottenere successo?

Qui di seguito vi mostreremo quelli che, secondo noi, sono i tre metodi più efficaci.

Il posizionamento per keyword che sono pertinenti alla tua attività

La prima domanda che tutti si pongono nel momento in cui si cerca una strategia per promuovere un sito web è: come posso fare per renderlo visibile? La strategia migliore per rendere il proprio sito, e dunque la propria attività ed il proprio prodotto sul web, è senza dubbio quella di fare ricorso alla SEO, Search Engine Optimization ed alla linkbuilding in italiano. Queste permetteranno la promozione del proprio sito web all’interno dei motori di ricerca. In questo modo, dunque, riuscirete a risultare potenzialmente più visibili, quotidianamente, ad una grandissima fetta della popolazione mondiale. Perché questa sia efficace, però, è bene rivolgersi a delle agenzie specializzare in linkbuilding in italiano e non improvvisarsi esperti nel settore in modo da ottenere un risultato migliore.

Utilizza al meglio i Social Network

Nel momento in cui si decide di promuovere il proprio sito web è importante avere bene in mente qual è il messaggio che si ha intenzione di lanciare. Ecco perché, prima di intraprendere qualsiasi strategia di marketing è opportuno fermarsi e porsi alcune importanti domande come: per quale motivo ho voluto creare questo sito? Perché voglio che il mio sito raggiunga il maggior numero di utenti? Cosa voglio che le persone ricordino della mia azienda e del mio prodotto?

Si tratta di semplici domandi che potrebbero sembrare anche banali ma che, di base, sono utili a compiere il primo passo per avere ben chiaro quale sia lo scopo che si ha intenzione di perseguire.

Tenendo bene a mente tutto quello che abbiamo detto qui sopra, si ha quindi la possibilità di poter sfruttare l’immenso bacino d’utenza che ci viene offerto dai Social Network per poter lanciare il nostro messaggio. Con questo messaggio, dunque, se ben formulato, si avrà la possibilità di poter portare all’interno del proprio sito web un altissimo numero di visitatori.

In questo caso, ovviamente, la prima cosa da prendere in considerazione è anche la scelta del social sul quale lanciare il nostro messaggio. Tra le varie piattaforme Facebook è considerata quella più “universale” ed in grado di adattarsi alla promozione di qualsiasi tipologia di business. Instagram, invece, è risultato essere il social più adatto per coloro che vogliono promuovere prodotti e servizi sottoforma di immagini. LinkedIn è il social network più professionale ed è in grado di soddisfare soprattutto le esigenze delle aziende e delle imprese che vogliono promuovere i propri servizi di consulenza, di assicurazioni e servizi bancari.

Affidare il proprio prodotto ad un Influencer Marketing

La spiegazione in questo caso è abbastanza ovvia e semplice. Se, ad esempio, parliamo di un personaggio come Chiara Ferragni è praticamente impossibile che ci sia qualcuno che non la conosce. Ogni prodotto da lei lanciato o pubblicizzato ha sicuramente molta più visibilità rispetto ad un prodotto o servizio che prova a farsi strada da solo senza la promozione di qualcuno.

Questa strategia viene definita Influencer Marketing dal momento che serve principalmente per far ricordare il marchio al consumatore usufruendo della popolarità dei suoi beniamini.

Ma non occorre per forza dover scomodare Chiara Ferragni per questo. Online è possibile trovare diversi siti che somigliano a delle vere e proprie agenzie che sono in grado di mettere in contatto le imprese con i vari influencer i quali non sono necessariamente dei vip. Talvolta sono semplicemente delle persone che godono di una buona popolarità all’interno dei Social Network.