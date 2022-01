Il promontorio del Gargano è una meta turistica capace di mettere tutti d’accordo. La presenza di spiagge ampie e attrezzate ma anche di calette raggiungibili solo via mare soddisfa le necessità di famiglie, sportivi e giovani. Se stai pianificando una vacanza in Puglia, prendi nota delle spiagge del Gargano da non perdere.

Relax e divertimento per tutta la famiglia

Lungo la costa garganica si alternano grandi spiagge e piccole calette che sorgono spesso ai piedi di imponenti falesie. Le spiagge più ampie, formate da sabbia fine o da ghiaia, sono l’ideale per chi ama trascorrere la giornata semplicemente prendendo il sole e facendo il bagno.

La spiaggia di Pizzomunno e quella di Punta delle Sirene a Vieste, ad esempio, offrono un paesaggio spettacolare e sono dotate di una lunga serie di servizi. Entrambe le spiagge sono la scelta perfetta per le famiglie in vacanza con i bambini e per chi desidera una vacanza all’insegna del comfort.

Un’altra meta da considerare è il resort di Pugnochiuso. La posizione strategica a metà strada tra Vieste e Mattinata lo rende un’ottima soluzione per muoversi comodamente lungo tutta la costa garganica. Gli ospiti del resort possono trascorrere la giornata nelle spiagge di Pugnochiuso e di Portopiatto, ma possono anche organizzare uscite via mare e raggiungere spiagge più isolate nelle vicinanze.

Privacy e natura selvaggia nelle spiagge “nascoste” del Gargano

Chi preferisce vivere il mare in solitudine o quasi apprezzerà i tanti piccoli tratti di sabbia ai piedi delle falesie. Oltre a garantire riservatezza ed esclusività, queste spiagge regalano un notevole colpo d’occhio. Le mille sfumature di blu del mare si contrappongono al bianco candido della roccia e al verde intenso della vegetazione che spicca in cima alla falesia.

Tra le spiagge più interessanti per chi vuole conoscere il lato più autentico della natura del Gargano ci sono la spiaggia della Zaiana, nella zona di Peschici, e la spiaggia di Cala della Sanguinara. La prima è accessibile solo via mare oppure percorrendo un sentiero che include circa 150 gradini, mentre la seconda è raggiungibile sia via mare sia in auto.

Dove fare surf, immersioni e snorkeling nel Gargano

Il Gargano è considerato un paradiso per gli amanti degli sport acquatici. Nei mesi estivi è possibile fare immersioni, snorkeling, windsurf, arrampicate sulle falesie o esplorare le tante grotte marine della zona.

Il tratto di costa compreso tra Pugnochiuso e Mattinata è perfetto per gli animi più sportivi e avventurosi. All’interno del resort di Pugnochiuso è presente anche un centro diving che organizza corsi ed escursioni e permette di fare snorkeling o immersioni in vari punti della costa. Con una breve uscita in barca si può raggiungere anche la suggestiva Grotta dei Marmi.