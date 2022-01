San Valentino è ormai alle porte, e qual è il dono migliore da fare alla propria dolce metà? Senz’altro un gioiello prezioso, in grado di testimoniare l’amore e i sentimenti che si nutrono per il partner. Morellato presenta tantissime idee regalo San Valentino. Soluzioni perfette per l’occasione, collocate all’interno di un’esperienza impreziosita da modalità di pagamento sicure, assistenza puntuale e reso garantito.

Attiva nel settore da oltre 90 anni, l’azienda è oggi presente in 45 Paesi nel mondo (tra Europa, Medio Oriente e Asia), con 3.000 punti vendita. I gioielli sono realizzati in materiali pregiati: argento 925‰, pietre autentiche, perle naturali e cristalli.

Trovare l’articolo che meglio si adatta alle proprie esigenze è facile e veloce, grazie all’interfaccia di navigazione che permette di inserire filtri e categorie. Fra gli scaffali digitali si incontrano bracciali, anelli, orologi, charm, ciondoli e collane. Si tratta di creazioni che si prestano ad essere donate in molteplici occasioni: lauree, compleanni, anniversari o matrimoni.

E per fare un cadeau unico in vista di una ricorrenza speciale come quella di San Valentino, perché non puntare su un elegante bracciale tennis o un anello a tema cuore? Alternativa altrettanto valida sono le romantiche collezioni Abbraccio, Passioni e Incontri.

L’utente può sempre rivolgersi al team del customer care, per richiedere consulenze o risolvere eventuali dubbi. È raggiungibile via e-mail o tramite numero telefonico. Direttamente dal portale, inoltre, con un tap su “Crea il tuo gioiello” è possibile personalizzare secondo i propri gusti bracciali e collane aggiungendo pendenti o charms.

Il cliente può anche approfittare del servizio Click&Collect che consente di ritirare il nuovo acquisto presso uno degli oltre 200 punti vendita dislocati in tutta Italia, risparmiando sulle spese di spedizione e senza dover attendere l’arrivo del corriere.

I costi di consegna si azzerano per importi superiori a 39 euro. Mentre i pagamenti si verificano all’insegna della completa sicurezza tramite carta di credito, PayPal o in quattro rate grazie alla partnership con 4X Oney (senza interessi aggiunti). Infine, il reso è garantito entro 30 giorni.

A San Valentino stupisci la tua dolce metà con un prezioso, acquistalo su www.morellato.com!