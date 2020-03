Pisa. La comunità evangelica cinese dona 200 mascherine alla Polizia Municipale

La comunità cristiana evangelica cinese, presente a Pisa da molti anni, ha deciso di donare 200 mascherine al personale della Polizia Municipale di Pisa. Le mascherine sono state consegnate ieri alla sede di via Battisti, alla presenza dell’assessore alla sicurezza Giovanna Bonnanno e del Vicecomandante Tiziana Lensi.

I dispositivi di sicurezza saranno oggi distribuiti tra gli agenti impegnati nei presidi di controllo sparsi su tutto il territorio comunale per verificare il rispetto delle misure restrittive per il contenimento del contagio epidemiologico. “Un dono prezioso ed estremamente gradito di questi tempi – dichiara l’assessore Giovanna Bonanno – che dimostra la solidarietà e il senso di vicinanza della comunità evangelica cinese nei confronti della città e in particolare della Polizia Municipale, impegnata in questi giorni in prima linea nei controlli per il rispetto delle misure di emergenza sanitaria”.

“Ringrazio di cuore la comunità evangelica cinese presente in città per questo gesto davvero lodevole, che dimostra anche quanto la Polizia Municipale sia percepita al servizio e al fianco dei cittadini per il lavoro che svolge quotidianamente e per i rapporti positivi instaurati con l’intera comunità cittadina. In questi giorni è sotto gli occhi di tutti lo sforzo e l’impegno di tutta l’Amministrazione Comunale nella gestione dell’emergenza sanitaria in città. Colgo l’occasione per ringraziare in particolare modo il personale della Polizia Municipale che, in questa situazione di forte criticità, continua a svolgere il proprio dovere a favore dei cittadini e ad operare per il rispetto della sicurezza in città”.