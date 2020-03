Sul portale di Roma Capitale la mappatura del verde pubblico

Sono state pubblicate, sul portale di Roma Capitale, nelle pagine del Dipartimento Tutela Ambientale tutte le schede relative alle aree verdi in manutenzione al Dipartimento, suddivise per singoli Municipi.

I tecnici dell’Assessorato e del Dipartimento, in questi mesi, hanno verificato centinaia di documenti e di verbali e fatto accertamenti per catalogare le 1.569 aree che sono risultate di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale. Su di esse, inoltre, sono state acquisite una serie di importanti e utili informazioni: superficie, tipologia di verde, eventuale decentramento, adozioni, convenzioni o concessioni in corso, matricola IBU, presenza di aree giochi, aree sportive e fontane.

“Si tratta di una solida base da cui partire che verrà affinata e continuamente aggiornata. Questa operazione di sistematizzazione del catasto del verde, attesa da 25 anni, è fondamentale per calibrare gli investimenti, stabilire le competenze e programmare gli interventi su aree finalmente identificate. I nostri tecnici stanno già lavorando per creare anche un collegamento ipertestuale per ognuna delle singole aree in modo da avere contezza degli arredi urbani e delle attrezzature presenti. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questo enorme lavoro di mappatura del verde pubblico”, dichiara l’assessore alla Politiche del Verde Laura Fiorini.