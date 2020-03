Lo shopping online: quali sono le abitudini degli italiani

Parlare di shopping online ed e-commerce è molto usuale e naturale al giorno d’oggi: chi, infatti, non si è mai affidato a un sito online per effettuare uno o più acquisti?

A partire dall’inizio del millennio ad oggi, internet ha fatto passi da gigante, fino al punto di poterci permettere di comprare praticamente qualsiasi cosa, stando comodamente a casa.

Dai vestiti, all’elettronica, passando per i prodotti di bellezza e, addirittura, ai generi alimentari, non vi è settore in cui lo shopping online non abbia messo radici.

Ma quali sono i prodotto più acquistati dagli italiani, attraverso i portali online? E quali sono i modi e mezzi più sicuri per effettuare i propri acquisti?

In questo articolo cercheremo di rispondere in modo approfondito proprio a queste domande.

Quali sono i prodotti più acquistati online?

Il mondo web è parte integrante della nostra quotidianità: basti pensare che ad oggi Amazon.it, il portale di acquisti online più conosciuto al mondo, è il quarto sito più visitato in Italia con un traffico pari a 191,100,100 di visite mensili (report a cura di “Datareportal”).

Secondo un report di “WeAreSocial”, già nel 2018, gli italiani impiegavano almeno 6 ore del proprio tempo per navigare online. E i dati non sono che aumentati negli ultimi due anni, grazie anche all’evoluzione tecnologica dei mezzi che abbiamo a disposizione, che ci permettono connessioni sempre più veloci e siti sempre più ottimizzati.

Secondo le ultime statistiche, inoltre, tra i prodotti più acquistati online negli scorsi anni, troviamo quattro categorie principali, ovvero l’elettronica, i prodotti di bellezza, l’abbigliamento e i prodotti per la casa e l’arredamento.

Come scegliere i prodotti online?

Come abbiamo visto, Amazon.it è tra i portali più utilizzati, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Indubbiamente, tra i fattori a favore di questo portale, ci sono l’estrema velocità di consegna e la tutela del cliente. Ma come valutare con attenzione cosa è meglio acquistare online?

A questo proposito, esistono in rete diversi siti di comparazione che permettono di valutare la bontà di un prodotto, piuttosto che di un altro.

Se si cerca un buon prodotto di bellezza, ad esempio, un sito di recensioni per prodotti di bellezza e salute, sarà la soluzione ideale per leggerne analisi e opinioni, prima di testarne l’efficacia sulla propria pelle.

Così, se si è indecisi tra un device elettronico o un altro, sarà possibile leggere le analisi effettuate da un portale dedicato.

In genere, le recensioni online hanno il vantaggio di elencare tutti i pro e i contro di un determinato prodotto, oltre che confrontare le caratteristiche con i migliori di quella categoria

Tra gli elementi che, in genere, vengono presi in considerazione troviamo:

Qualità del prodotto

Costo del prodotto

Eventualiofferte in rete

Ecco, quindi, che acquistare online non più che essere ancora più sicuro: i portali di comparazione, infatti, aiutano nella scelta consapevole del prodotto migliore per le proprie esigenze.

Quale sarà il futuro dello shopping online?

Di certo, date le premesse, non possiamo che aspettarci una crescita ancora più consistente del mondo degli acquisti online.

Secondo le previsioni degli esperti, nei prossimi anni, le evoluzioni degli acquisti online riguarderanno principalmente la modalità di ricerca, sempre più orientata verso le ricerche vocali, oltre che la velocità di consegna.

Insomma, non possiamo che aspettarci un futuro sempre più ricco di possibilità per acquistare in sicurezza e comodità, ovunque ci si trovi.