Informazione vicina al mondo in rosa: i temi trattati da NonSoloRiciclo

Il mondo dell’informazione è particolarmente variegato. Sono tante le tematiche che negli ultimi anni stanno trovando sempre più spazio grazie alla diffusione di internet e delle testate online. Negli ultimi anni sono nati portali tematici molto letti, soprattutto nell’ambito dell’informazione vicina al mondo in rosa. Le donne, del resto, rappresentano una percentuale elevata dei lettori, sia per quanto riguarda la carta stampata, sia l’online.

Uno dei portali più interessanti di questo ambito è nonsoloriciclo.com, il sito di informazione sui temi cari al mondo femminile. NonSoloRiciclo è un portale completo che spazia dal riciclo creativo alla cucina passando dal fai da te. Il pubblico di riferimento è quello femminile. Infatti sono presenti gli eventi consigli per la casa, cronaca rosa ma anche le cronache nere. Ci sono tantissimi consigli utili per arredare al meglio la propria abitazione, per abbellire gli spazi. Le soluzioni affrontate sono funzionali e la maggior parte low cost. Un’informazione per tutti insomma.

Le tendenze della rete, le ultime notizie, gli approfondimenti sui fatti del momento, sono il cuore del progetto editoriale nato dalla collaborazione tra Maria Capograsso, esperta di riciclo creativo e appassionata del settore, e una squadra di giovani di notevole valore.

NonSoloRiciclo, come emerge del nome stesso, presta particolare attenzione al tema del riciclare inteso come gesto di amore nei confronti dell’ambiente. Non si tratta soltanto di sensibilizzare ed implementare la raccolta differenziata ma anche di riusare oggetti che tornano a nuova vita e ritornano utili. Riciclare aiuta a migliorare la qualità della vita.

Riciclare fa parte della vita quotidiana di tutti in Italia e nel Mondo. Il riciclo è anche creativo. Per molti è un hobby, una passione divertente, così come sottolineano i redattori di NonSoloRiciclo. La creatività si esalta nel riciclare perché da qualcosa di inutilizzato si realizza un oggetto nuovo che torma ad essere utile. Il riciclo creativo non è solo un hobby ma anche un’azione salutare perché consente di ridurre lo stress e naturalmente di migliorare l’ambiente. Meno prodotti che finiscono tra i rifiuti, minore spreco di risorse, anche economiche.

Chi ricicla mantiene impegnati sia la mente sia il corpo. Le donne da sempre sono abituate a riutilizzare, a valorizzare, in particolare in casa, molti oggetti, inclusi anche i tessuti. Sul portale si trovano consigli utili, storie, esperienze, testimonianze. Un luogo dove si trovano idee, spunti, dove cogliere occasioni per riflessioni e nuovi progetti. Un portale aperto, fruibile gratuitamente, uno spazio per donne e…non solo.

Il riciclo è un’attività semplice e non costosa. E’ un hobby che sempre più persone coltivano, anche come momento di distensione dopo una lunga giornata di lavoro.