Poste Italiane: dal 26 marzo ritiro pensioni

Poste Italiane, informa che, i titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, per il ritiro delle pensioni del mese di aprile, saranno accreditate in anticipo, il 26 marzo.

Inoltre, se si possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, si può prelevare in contanti da oltre 7.000 Postamat, senza recarsi allo sportello.

Se, invece, non si vuole evitare di ritirare la pensione in contanti in ufficio postale, sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi:

26 marzo giovedì dalla A alla B

27 marzo venerdì dalla C alla D

28 marzo (mattina) sabato dalla E alla K

30 marzo lunedì dalla L alla O

31 marzo martedì dalla P alla R

1 aprile mercoledì dalla S alla Z

Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.

In questa fase, l’appello di Poste Italiane e di tutte le sigle sindacali, è di entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Purtroppo c’è chi va allo sportello per pagare una bolletta, chi per effettuare un piccolo versamento, chi addirittura per saldare il conto della luce cimiteriale. Occorre un certo sforzo di fantasia per definire queste operazioni “di primaria necessità”, come stabilito dal governo nel regolamentare le motivazioni che possono giustificare la violazione dell’ordine di stare a casa per contrastare l’espansione del coronavirus. Per questo i dipendenti di Poste Italiane stanno chiedendo a gran voce che vengano sospesi tutti i servizi dal momento che non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie per svolgere il proprio lavoro: molti lavoratori degli uffici e degli sportelli infatti sarebbero ancora sprovvisti di mascherine e gel disinfettanti per le mani e, in alcuni casi, persino del sapone nei bagni, per non parlare dell’impossibilità a mantenere le distanze di sicurezza sia con i colleghi che con gli utenti. Dal canto suo Poste Italiane ha stabilito regole “a tutela della salute dei propri lavoratori e di tutti i cittadini” contingentando le aperture pomeridiane degli Uffici aperti su doppio turno e di quelli aperti solo al mattino. In tutti gli Uffici, inoltre, sono state poste in essere delle linee di distanza dalle postazioni degli operatori. Ma ciò basta a garantire la sicurezza di utenti e lavoratori? Per fortuna, finalmente ecco le prime forniture plexiglass nei layout.

Per la Provincia di Catania ecco l’elenco degli Uffici Postali aperti tutti i giorni con doppio turno fino alle 18.00

 CATANIA CENTRO

 CATANIA 10

Uffici Postali aperti tutti i giorni con turno di mattina

 CATANIA 8

 CATANIA 23

 CATANIA 15

 CATANIA 7

 CATANIA 19

 CATANIA 17

 CATANIA 12

 GRAVINA DI CATANIA

 MASCALUCIA

 MISTERBIANCO

 ACI CATENA

 ACIREALE

 ACIREALE 1

 ADRANO

 BELPASSO

 BIANCAVILLA

 CALTAGIRONE

 GIARRE

 PATERNO’



Uffici Postali aperti Lunedì, Mercoledì e Venerdì con turno di mattina

 ACI CASTELLO

 ACI SANT’ANTONIO

 CATANIA 1

 CATANIA 22

 CATANIA 14

 CATANIA 4

 LINERI

 SAN GIOVANNI LA PUNTA

 SAN GREGORIO DI CATANIA

 SAN PIETRO CLARENZA

 SANT’AGATA LI BATTIATI

 TREMESTIERI ETNEO 1

 VIAGRANDE

 ACI SAN FILIPPO

 ADRANO 1

 BRONTE

 CALTAGIRONE 1

 FIUMEFREDDO DI SICILIA

 MACCHIA DI GIARRE

 GRAMMICHELE

 LINGUAGLOSSA

 MILITELLO VAL DI CATANIA

 MIRABELLA IMBACCARI

 MOTTA SANT’ANASTASIA

 NICOLOSI

 PATERNO’ 1

 RAMACCA

 RANDAZZO

 RIPOSTO

 SAN MICHELE DI GANZARIA

 SANT’ALFIO

 SANTA MARIA DI LICODIA

 LINERA

 SCORDIA

 TRECASTAGNI

 VIZZINI

 ZAFFERANA ETNEA

 MAZZARRONE

 RAGALNA

Uffici Postali aperti Martedì, Giovedì e Sabato con turno di mattina

 ACI BONACCORSI

 PIANO TAVOLA

 CAMPOROTONDO ETNEO

 CATANIA 16

 CATANIA 6

 CATANIA 9

 CATANIA 18

 CATANIA 3

 CATANIA 24

 GRAVINA DI CATANIA 1

 TRAPPETO

 TREMESTIERI ETNEO

 VALVERDE

 ACI PLATANI

 CALATABIANO

 CASTEL DI IUDICA

 SOLICCHIATA

 LICODIA EUBEA

 MALETTO

 MASCALI

 MILO

 MINEO

 PALAGONIA

 PEDARA

 PIEDIMONTE ETNEO

 RADDUSA

 SAN CONO

 MANIACE DI BRONTE

Uffici Postali aperti che non subiscono variazioni di orario

 SOLICCHIATA