Numeri catastrofici. Ben 793 morti in un giorno, 4825 in totale. “Per chi crede: raccoglietevi in preghiera per i nostri connazionali che hanno perso la vita”. E’ l’invito della Lega di Matteo Salvini.

I casi attuali sono 42.681 (+4.821). Morti: 4.825 (+793). I guariti sono 6.072 (+943). Totale casi 53.578 (+6.557).