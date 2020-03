Milano. Coronavirus, Foroni: grazie ad Amazon per fornitura dispositivi ad Areu

“Desidero esprimere il mio grazie ad Amazon Italia per il gesto di vicinanza e il sostegno concreto che ha voluto dare alla nostra gente in uno dei più difficili momenti che la Lombardia abbia mai affrontato. Sicuramente i dispositivi sanitari donati ad Areu si dimostreranno utilissimi per le necessità più urgenti, che purtroppo al momento sono tantissime e sempre più impellenti”. È questo il commento dell’assessore a Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, alla donazione di dispositivi sanitari fatta da Amazon Italia ad Areu per l’emergenza coronavirus.

La fornitura comprende, in particolare, occhiali protettivi, mascherine a tre strati, calzari, camici impermeabili, cuffie e guanti in nitrile.