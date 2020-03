Ryanair elimina la penale per il cambio volo su tutte le prenotazioni di aprile

Nel corso dell’ultima settimana, la diffusione del virus Covid19 e l’aumento delle restrizioni sui viaggi, imposte dal Governo, hanno colpito duramente la programmazione di tutte le aerolinee del gruppo Ryanair. E’ quanto scrive in una nota la compagnia aerea.

“Ryanair prevede che il risultato di queste restrizioni obblighi la compagnia a lasciare a terra la maggior parte della flotta di aerei in tutta Europa nel corso dei prossimi 7-10 giorni. Per questo motivo vogliamo offrire a tutti i nostri clienti la maggior flessibilità possibile nel gestire i viaggi programmati”.

Queste sono le opzioni proposte dalla compagnia:

– I clienti potranno cambiare gratis il proprio volo e posticiparlo ad un’altra data

– La penale per il cambio volo non verrà fatta pagare

– I clienti dovranno solo pagare la differenza del prezzo del volo

– Il cambio di data del volo si applicherà sulle rotte che i clienti hanno già prenotato

– Consigliamo ai clienti di non cercare di cambiare i propri voli ad altre date nel mese di aprile

“Ryanair vi porge le più sentite scuse per tutti gli inconvenienti derivati da questa crisi senza precedenti. La sicurezza e il benessere degli impiegati e dei passeggeri sono le priorità principali della compagnia. Ryanair continuerà a seguire e a mettere in atto le direttive dell’OMS e dell’EASA, e rispetterà tutte le restrizioni che verranno imposte. Accedi alla sezione “Gestisci la mia prenotazione” su https://www.ryanair.com/it/it per effettuare ogni tipo di cambio”.