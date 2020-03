La Spezia. Divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici e scalinate annesse

Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato lunedì mattina una nuova ordinanza con la quale dispone dalle ore 00,00 del 17 marzo 2020 e fino alle ore 24,00 del 3 aprile 2020 il divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici e scalinate annesse del territorio comunale, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione.

“Chiusi sentieri e scalinate, se non per motivi di rientro nelle proprie abitazioni” dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini.

“Dopo un’analisi di questo weekend e un colloquio con il Prefetto che ringrazio per i suoi appelli e la fattiva sinergia, ho deciso di firmare un’ordinanza per impedire un affollamento nei sentieri e nelle scalinate delle nostre colline. Gli spezzini stanno reagendo in modo straordinario a questa emergenza, ma possiamo e dobbiamo fare di più rimanendo a casa e limitando gli spostamenti il più possibile. Il peggio purtroppo non è ancora alle nostre spalle, dobbiamo continuare a avere un grande senso civico e di responsabilità verso di sé e verso il prossimo. Soprattutto, è necessario farlo per rispetto ai medici, agli infermieri, agli operatori socio sanitari, agli ausiliari che sono in prima linea e che stanno lavorando giorno e notte per salvare le nostre vite”.

“Con questa ordinanza credo che otterremo l’effetto di poter concentrare i controlli nel centro e nelle periferie: ancora troppe persone pensano che la situazione non sia seria, ma i bollettini che ogni giorno sono emanati da Regione Liguria e ASL parlano chiaro, non possiamo permettere la diffusione del contagio. L’unica possibilità che abbiamo per vincere questa battaglia è rimanere a casa, questo è il nostro dovere prioritario”. Si ricorda che il mancato rispetto di tutte le ordinanza in atto, compresa questa, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7 bis della L. 267/2000 nonché segnalazione all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.