Asl Centro Toscana: scelta o revoca medico di famiglia per appuntamento

Nessuna attesa agli sportelli, da oggi è possibile scegliere o revocare il medico di famiglia o il pediatra prenotando un appuntamento. L’appuntamento è prenotabile telefonicamente utilizzando il numero unico aziendale 055 545454 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle 18.30 ed il sabato e prefestivi dalle ore 7.45 alle 12.30.

Per ogni zona distretto dell’azienda sono stati individuati i presidi dove sarà effettuato il servizio. A disposizione venti appuntamenti giornalieri per ogni presidio.

Zona-Firenze: Lungarno Santa Rosa 13, orario 8-14 da lunedì a venerdì, mercoledì 8- 13.30 e 14-30 17.00.

Nord Ovest: Scandicci, via Vivaldi, orario 8-14 da lunedì a venerdì.

Sud Est: Serristori, Piazza XXV Aprile Figline Valdarno orario 9-18 da lunedì a venerdì.

Mugello: Via Gobetti angolo Via della Resistenza, Borgo San Lorenzo, da lunedì a venerdì 8 – 14.

Zona Distretto Empoli: Casa della Salute di Limite, Via A.Negro 5, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Zona distretto Pratese: sede distrettuale via Giubilei 16/18, Prato – Sportello 5 – da lunedì a venerdì 8-12.30.

Zona distretto Pistoiese: presidio di Montale, via IV novembre 7, – da lunedì a sabato 8-12.

Zona distretto Val di Nievole: Centro socio sanitario di Montecatini, via San Marco 40, sportello 3 – da lunedì a sabato 8-13.

All’appuntamento è necessario presentarsi con un documento di identità valido, e la tessera sanitaria. In caso di delega, il delegato dovrà presentare oltre la delega ed il proprio documento di identità, una copia del documento del delegante. www.uslcentro.toscana.it.