Eloboost: come funziona e quali sono i vantaggi

Come può uno studente universitario guadagnare centinaia di euro al mese con i videogiochi, senza giocare nei tornei di eSports?

La risposta è elo boost. Ma cos’è, come funziona e quanto seriamente lo stanno prendendo gli sviluppatori?

Il potenziamento di Elo è essenzialmente l’atto di consentire a un giocatore più esperto di accedere al tuo account, giocare partite per tuo conto e “aumentare” il tuo account a un livello più forte.

Maggiore è l’elo o MMR, più tempo ci vorrà e più soldi pagherai. Nel mondo dei giochi online competitivi, sembra che eloboosting sia una di queste aree di cui i giocatori non amano discutere apertamente.

Eloboosting: come funziona?

L’eloboosting funziona in due modi: uno duro e uno morbido. Quello difficile è molto più rischioso, poiché devi affidare il tuo account a uno sconosciuto. Devi dargli il tuo login e la password e sperare che non ruberà il tuo account.

Il modo più morbido è fare la fila in coppia con un esperto di boostelo elevato. Giocherà così bene che probabilmente vincerai la maggior parte delle partite.

Il primo modo è più popolare poiché la maggior parte degli specialisti di elo boost non vuole essere disturbato dai clienti e giocano da soli. Il secondo modo è il migliore per te. Non solo hai poche probabilità che il tuo account venga bandito, ma potrai essere potenziato e ottenere un’esperienza elevata aumentando di molto le tue abilità. Inoltre, non c’è assolutamente alcun rischio di ottenere un divieto da Riot Games.

Quanto può fare al mese un booster?

Alcuni booster sostengono di aver fatto anche oltre 600 euro al mese. Se il booster fa parte di un servizio più ampio di potenziamento, può essere più semplice potenziare più account e fare soldi più velocemente.

Grazie a un booster, un giocatore debole può avere accesso a un rango più alto, come Platinum, Diamond o anche di più. Tuttavia, i giocatori con un punteggio basso erano così sicuri di appartenere più in alto che hanno deciso di arrivarci con soldi e imbrogli.

Cambierà mai questa situazione? I giocatori lasceranno LOL e la community di gamers diventerà perfetta? Riot Games ci sta lavorando su. Anno dopo anno implementano nuovi cambiamenti nella meccanica di gioco di League of Legends finalizzati a migliorare le sue dinamiche.

I benefici di elo booster

Probabilmente hai sentito parlare del potenziamento di Elo ogni volta che la gente parla di League of legends. I giocatori sono sempre più invogliato ad utilizzare gli eloboosting mentre sono intenti a sfidarsi a LOL. Ma quali sono i vantaggi di questa soluzione?

Utilizzando un boostelo puoi migliorare il tuo ranking senza sprecare il tuo tempo. Quando giochi a League of Legends il tuo obiettivo è arrivare in cima alle classifiche. L’eloboosting ti consentirà di collaborare con giocatori esperti in maniera tale da imparare nuove tattiche e migliorare nella tua capacità di gioco.

Eloboosting è il segreto per farti guadagnare ranking nel modo più veloce. In questo modo sarai in grado di impressionare i tuoi amici e gli altri giocatori.