Affidata all’Azienda USL della Valle d’Aosta il corso di formazione specifica in medicina generale

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali comunica che la Giunta regionale ha individuato l’Azienda USL della Valle d’Aosta quale centro formativo per l’organizzazione e la gestione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019/2022 e ha approvato le disposizioni finalizzate all’organizzazione del corso stesso.

In base alla normativa nazionale, infatti, le Regioni e le Province autonome sono incaricate di gestire direttamente i corsi di formazione specifica in medicina generale, anche avvalendosi di enti esterni. La Regione ha pertanto individuato l’Azienda USL della Valle d’Aosta in virtù delle sue competenze per l’organizzazione e la gestione della specifica attività formativa, per la quale la deliberazione della Giunta regionale adottata ha specificato le principali attività e modalità attuative. In particolare, il corso, della durata di 4.800 ore, dovrà prevedere un’articolazione in attività formative didattiche teoriche e pratiche, queste ultime per almeno 2/3 del totale. L’attività didattica del medico in formazione sarà supervisionata da coordinatori, tutori e docenti.

A seguito dell’espletamento del concorso avvenuto in data 22 gennaio 2020, al corso triennale di formazione specifica per il triennio 2019/2022 sono stati ammessi 8 medici, i quali potranno beneficiare della borsa di studio ordinaria ed eventualmente della borsa di studio aggiuntiva regionale con l’impegno a prestare servizio per almeno cinque anni presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta. A questi, potranno aggiungersi, eventualmente, tre medici sovrannumerari ammessi tramite graduatoria riservata senza borsa di studio.