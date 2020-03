Cuneo. Operazione di sgombero e pulizia del sottopassaggio del Movicentro

Una pattuglia della Polizia Municipale di Cuneo, composta da 4 agenti, ha affiancato gli operatori del servizio ecologico per lo sgombero e la pulizia del sottopassaggio del Movicentro. Nei giorni precedenti l’operazione erano state affisse comunicazioni (scritte in lingua inglese, francese ed italiano) per avvisare i senzatetto delle operazioni di pulizia.

Il Consorzio Ecologico ha messo a disposizione due mezzi per la raccolta dei rifiuti e del materiale abbandonato ed un’idropulitrice per la pulizia dell’area. Al momento dell’intervento erano presenti 3 individui, 2 stranieri e un italiano, che sono stati invitati a recarsi presso il ricovero per l’emergenza freddo della Croce Rossa.

Non ci sono state opposizioni e le operazioni si sono svolte senza problemi. L’iniziativa verrà ripetuta venerdì prossimo in mattinata e in date successive ancora da stabilirsi.