Aosta. Selezione di operai idraulico-forestali stagionali e bûcherons per i cantieri forestali

L’Assessorato dell’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale informa che a partire da martedì 3 marzo 2020 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la procedura selettiva integrativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale a tempo determinato stagionale con qualifica di operaio idraulico-forestale, 3° livello qualificato super, e con profilo di operatore boschivo (bûcheron) per i cantieri forestali del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale. L’Assessore all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale sottolinea come l’assunzione di ulteriori risorse dedicate alla manutenzione del territorio si traduca in un potenziamento dei cantieri e degli interventi del Piano lavori, permettendo maggior cura e attenzione nei confronti dell’ambiente.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per giovedì 26 marzo 2020 alle ore 14.00. Gli interessati possono prendere visione dell’avviso di selezione pubblicato sul sito della regione accedendo all’indirizzo https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Selezione_operai_idraulico_forestali_tempo_ind/default_i.aspx dal quale è possibile scaricare l’apposita modulistica, disponibile anche presso gli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale (Loc. Amérique 127/A – Quart).

La domanda potrà essere presentata a mano agli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale (dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00), o pervenire tramite fax (0165/776234), posta e/o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risorse_naturali@pec.regione.vda.it. Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale ai seguenti recapiti telefonici 0165-776207/6314, all’indirizzo mail risorse_naturali@regione.vda.it o al numero di fax 0165-776324.