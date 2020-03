A Orsara 120 mila euro per turismo e sport

Orsara di Puglia non si ferma e punta con forza sulla promozione culturale e turistica del paese. L’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di 10 mila euro, risorse che gli permetteranno, dal 26 aprile all’1 maggio 2020, di organizzare una serie di iniziative nell’ambito del progetto denominato “Teatro e periferie: lo spettacolo senza confini dei Monti Dauni”.

Orsara di Puglia, per una settimana, ospiterà un gruppo di blogger e giornalisti che visiteranno il “paese dell’Orsa” e altri borghi dei Monti Dauni, promuoveranno il territorio sui social e con diversi reportage, oltre a partecipare a una serie di eventi che serviranno a mostrare loro il patrimonio culturale, architettonico, enogastronomico e ambientale orsarese. Il progetto “Teatro e periferie” è stato organizzato nel solco del FineConfine Festival, un evento che mette insieme Puglia e Irpinia e che, al suo debutto l’anno scorso, ha saputo centrare l’obiettivo di andare oltre gli schemi con iniziative come l’invito a pranzo “in famiglia” rivolto ai turisti dagli abitanti dei due paesi.

Un altro finanziamento regionale, pari a 11 mila euro nell’ambito del programma “Puglia 365”, permetterà alla Cooperativa Orsarese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di coinvolgere gli agriturismi orsaresi nel progetto “Puglia e ruralità”: il 4 e 5 aprile 2020, per due giornate si svolgeranno laboratori esperienziali, degustazioni, letture e spettacoli teatrali accompagnati dalla voce dell’attore Massimiliano Benvenuto e dalla musica dell’Associazione Holladura. “Orsara di Puglia e i Monti Dauni hanno caratteristiche che si sposano perfettamente con un turismo attento all’ambiente, amico della ruralità, amante dei borghi e delle campagne dell’entroterra italiano più autentico”, ha spiegato Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia. Non solo turismo, però: l’Amministrazione comunale orsarese ha ottenuto un finanziamento regionale pari a 100mila euro per completare l’opera di ristrutturazione, riammodernamento e ri-funzionalizzazione del campo sportivo comunale. Le risorse ottenute serviranno a dotare l’impianto di un nuovo impianto di illuminazione, utile anche per gli eventi in notturna. Nelle prossime settimane, saranno completati anche i lavori che riguardano le tribune.

Precedentemente, invece, sono stati completati già da tempo i lavori inerenti al nuovo manto erboso in sintetico e agli spogliatoi. Orsara di Puglia attualmente ha due squadre calcistiche, una maschile e l’altra femminile, entrambe saranno agevolate dal potersi allenare nella nuova struttura e nel poterla utilizzare anche per le gare ufficiali.